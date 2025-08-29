logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Prouni: divulgado resultado da lista de espera para o 2º semestre

Selecionado deve comprovar informações na faculdade até 5 de setembro
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/08/2025 - 13:05
Brasília
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta sexta-feira (29), o resultado da lista de espera do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2025. Os candidatos podem conferir a lista pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Prouni.

A lista de espera do Prouni é voltada aos inscritos que não foram selecionados nas chamadas regulares do programa ou que foram reprovados por não formação de turma na instituição de ensino superior escolhida.

A classificação observa a modalidade de concorrência escolhida na inscrição, o curso, turno, local de oferta e instituição de ensino superior.

Próximas etapas 

O estudante que estiver na lista de espera deverá comprovar as informações prestadas no momento da inscrição no ProUni, a partir desta sexta-feira (29) até 5 de setembro. A entrega dos documentos do estudante pré-selecionado pode ser feita presencialmente, na faculdade privada, ou por meio eletrônico, diretamente na página da internet da entidade. A instituição deverá emitir documento de comprovação de entrega da documentação ao recebê-la do candidato pré-selecionado.

No prazo de 30 de agosto a 12 de setembro, as instituições de ensino participantes deverão anunciar se o candidato teve o registro reprovado ou aprovado. Neste último caso, deverá ser a emissão do termo de concessão de bolsa.

Vagas e cursos

Para o segundo semestre de 2025, o ProUni ofereceu mais de 211 mil bolsas. Desse total, cerca de 118 mil eram integrais e 93 mil, parciais, que custeiam metade da mensalidade. As bolsas são destinadas a mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior. 

O curso superior de administração teve a maior oferta de oportunidades de bolsas (13.774), sendo 9.275 bolsas integrais e 4.499 parciais. Em seguida, aparecem os cursos de direito, com 13.152 bolsas; pedagogia (11.339 bolsas); e educação física (8.939 bolsas).

Para o curso de medicina, foram ofertadas 1.159 bolsas, sendo 988 integrais e 171 parciais.

Sobre o ProUni 

Em 2025, o Prouni comemora 20 anos e contabiliza mais de 3,5 milhões de estudantes beneficiados desde a primeira edição, em 2005. O programa oferece bolsas de estudo parciais (50%) e integrais a estudantes de baixa renda que tenham concluído o ensino médio, preferencialmente, em instituições públicas ou em colégios privados na condição de bolsista. As regras desta edição estão disponíveis no edital

Além disso, segundo o Censo da Educação Superior de 2023, ao se analisar os efeitos do Prouni na taxa de conclusão de curso superior, verificou-se que 58% dos participantes concluíram a graduação.

Relacionadas
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 6ª parcela
professor, sala de aula, ensino médio
Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
País precisa dar prioridade política à alfabetização, diz especialista
Edição:
Amanda Cieglinski
ProUni Lista de Espera Ensino Superior Bolsas de Estudo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Operação Navegar é Preciso, mais uma fase da Lava Jato, deflagrada esta manhã
Geral Oito pessoas continuam foragidas após megaoperação da Polícia Federal
sex, 29/08/2025 - 13:39
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Prouni: divulgado resultado da lista de espera para o 2º semestre
sex, 29/08/2025 - 13:05
Cuca, Atlético-MG, técnico, durante jogo ATLÉTICO X FLUMINENSE, em 11.05.2025 CAMPEONATO BRASILEIRO - rodada 8
Esportes Atlético-MG anuncia saída do técnico Cuca, oito meses após contratação
sex, 29/08/2025 - 13:04
Logo da Agência Brasil
Geral Polícia e MP desmontam plano do PCC para executar promotor de Campinas
sex, 29/08/2025 - 12:58
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Economia Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
sex, 29/08/2025 - 12:37
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ministerial. Palácio do Planalto – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula diz que "não tem pressa" para aplicar reciprocidade contra os EUA
sex, 29/08/2025 - 12:27
Ver mais seta para baixo