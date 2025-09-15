logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

CNU: aprovados devem manifestar interesse em cargos até quinta-feira

Resultado de novas listas de espera será divulgado até 10 de outubro
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/09/2025 - 12:16
Brasília
Brasília (DF), 03/11/2023, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida - Catedral de Brasília e a Esplanada dos ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) promove nesta segunda-feira (15), às 16h (horário de Brasília), uma transmissão ao vivo no canal do MGI no YouTube para tirar dúvidas dos candidatos aprovados em lista de espera na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que precisam manifestar interesse nos cargos para continuar na fila de espera.

O prazo para que os candidatos aprovados em lista de espera no CNU façam a declaração de interesse em continuar concorrendo às vagas de cada um dos cargos para o qual está habilitado terminará às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira (18), no horário de Brasília. A etapa é obrigatória para que os candidatos permaneçam na lista de espera, caso contrário, serão excluídos.

Os candidatos que tenham dúvidas poderão enviar os questionamentos previamente no perfil do MGI na rede social Instagram, ou diretamente no chat da live, no YouTube.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Lista de espera

Os aprovados que não manifestarem interesse no prazo serão retirados da lista de espera e não concorrerão em futuras convocações desta edição do concurso. O procedimento tem o objetivo de deixar na lista de espera somente os candidatos que ainda têm real interesse na vaga.

O Ministério da Gestão esclarece que a manifestação de interesse não gera direito adquirido à vaga, nem garante nomeação ou posse. Para conferir as vagas em que está em lista de espera, o aprovado deve acessar sua área do candidato no site do CNU.

O candidato deverá ter a conta Gov.Br de nível Prata ou Ouro e, dentro da plataforma Sou.Gov, precisará confirmar o interesse separadamente em cada cargo que aparece na lista de espera.

Para acelerar futuros procedimentos de nomeação e posse pelos órgãos participantes do concurso unificado, a recomendação é que aqueles que já têm certeza que não vão assumir a vaga respondam à manifestação de “não tenho interesse"

Até quinta-feira, o candidato pode mudar a escolha quantas vezes desejar.

Resultados

Com base nas manifestações de interesse dos candidatos, as novas listas de espera por vagas do CNU 1 serão divulgadas pelo Ministério da Gestão até 10 de outubro.

Todos os candidatos aprovados em lista de espera serão informados por e-mail cadastrado no ato de inscrição do concurso de 2024 e, também, receberão aviso por meio da caixa postal individual da plataforma Gov.Br.

Relacionadas
Sala de aula
MEC oferta 7,8 mil vagas de pós-graduação gratuita para professores
02/04/2024 - Com menor taxa de analfabetismo do país, DF é referência em educação. Centro Educacional 2 de Taguatinga. Na foto adultos assistem aula dentro da sala da aula, Escola. Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília
Alfabetização de adultos pode aumentar renda em até 16%, aponta estudo
Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste.
Diploma de ensino superior pode mais que dobrar salário no Brasil
Edição:
Amanda Cieglinski
CNU Enem dos Concursos CNPU 1 MGI Lista de Espera
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Refugiado congolês com voluntária do Acnur em ilha grega de Lesbos 21/3/2016 REUTERS/Alkis Konstantinidis
Geral Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas
seg, 15/09/2025 - 13:16
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura Filme O Agente Secreto será o representante brasileiro no Oscar 2026
seg, 15/09/2025 - 13:04
O G10 Bank, instituição financeira criada em Paraisópolis, favela da zona sul paulistana, vai abrir agências físicas em quatro estados. Foto: Espaço do Povo Paraisópolis
Economia Ipea: queda na inflação foi mais sentida pela população mais pobre
seg, 15/09/2025 - 13:01
Tiradentes (MG), 14/09/2025 – A cantora Fabiana Cozza apresenta seu show Dos santos no Festival Artes Vertentes, no centro de Tiradentes (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Em show, Fabiana Cozza propõe a união e o fim da intolerância
seg, 15/09/2025 - 12:59
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Atividade econômica recuou 0,5% em julho
seg, 15/09/2025 - 12:49
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Dino suspende repasses de "emendas Pix" a nove municípios
seg, 15/09/2025 - 12:44
Ver mais seta para baixo