logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Escolas podem corrigir dados do Censo Escolar 2025 até 23 de outubro

Retificação deve ser feita no Sistema Educacenso
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 16:13
Brasília
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

Os gestores de educação nos estados, no Distrito Federal e nos municípios de todo o país podem conferir, confirmar ou, se necessário, retificar online os relatórios por escola dos dados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2025, declarados no período de coleta da primeira etapa.

As informações da primeira das duas etapas da pesquisa estatística da educação básica foram publicadas no Diário Oficial da União dessa terça-feira (23), na portaria n.º 650/2025 do Ministério da Educação (MEC).

Os resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abrangem as diferentes etapas e modalidades da educação básica:

  • ensino regular (educação infantil, ensino fundamental e médio);
  • educação especial – escolas e classes especiais;
  • Educação de Jovens e Adultos (EJA);
  • educação profissional e tecnológica (cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada ou qualificação profissional).

Os resultados são apresentados por unidade da federação, em ordem alfabética, segundo os municípios.

Os dados divulgados foram declarados pelos gestores até 31 de julho e tratam de estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, gestores e profissionais escolares em sala de aula.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Retificação de dados

O Sistema Educacenso foi reaberto pelo Inep no período de 23 de setembro a 22 de outubro para conferência, retificação, inclusão ou exclusão dos dados declarados ao Censo Escolar 2025.

A funcionalidade de fechamento do sistema possibilita que as escolas verifiquem se há inconsistências nos dados declarados e emitam e imprimam o recibo de entrega dos dados.

Cronograma

Os dados finais da matrícula inicial 2025 devem ser consolidados em dezembro, de acordo com o cronograma  oficial do Censo Escolar da Educação Básica de 2025.

A segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica de 2025 é voltada à situação do aluno. A coleta dos dados de rendimento, ao final do ano letivo, e o movimento escolar dos alunos declarados na primeira etapa de coleta do Censo Escolar 2025, ocorrerão no período de 2 de fevereiro a 13 de março de 2026.

A divulgação final das estatísticas da educação básica pelo Inep está prevista para 12 de maio de 2026.

Após a publicação final dos dados no Diário Oficial da União, as informações censitárias passam a ser consideradas como estatísticas oficiais da educação básica, não sendo possível realizar alteração nos dados.

Como é o Censo Escolar

O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Inep e a declaração é obrigatória para todas as escolas públicas e privadas do país.

A principal pesquisa estatística da educação básica é realizada em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação.

O levantamento é dividido em duas etapas. A primeira delas coleta informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. As estatísticas de matrículas geradas nesta etapa servem de base para o repasse de recursos federais e para o planejamento e a divulgação das avaliações nacionais realizadas pelo Inep.

A segunda etapa pesquisa informações sobre o movimento e o rendimento escolar dos alunos. Os indicadores oficiais também servem de referência para o monitoramento e cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação (PNE).

O censo também é uma ferramenta de análise da situação da educação no Brasil, das unidades federativas e dos municípios, bem como das escolas, visando acompanhar a efetividade das políticas públicas educacionais.

Relacionadas
Brasília (DF), 03/09/2025 - Sessão da Câmara dos Deputados que votou o projeto de lei complementar que institui o Sistema Nacional de Educação. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Aprovada urgência de PL que libera R$ 1,5 bi para saúde e educação
Brasília (DF), 24/10/2024 - Alunos do colégio Galois em sala de aula na preparação dos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Fies/2025: MEC define regras para oferta de vagas remanescentes
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Foto: Divulgação/INEP
Inep seleciona professores para elaborar e revisar o Encceja
Edição:
Kleber Sampaio
censo escolar Educação básica Inep MEC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 25/09/2025 - Entrevista coletiva no Ministério Público de São Paulo - MPSP detalha desarticulação de esquema revelado pela Operação Spare. Foto: MPSP/Divulgação
Geral PCC usa postos e motéis para lavagem de dinheiro, aponta operação
qui, 25/09/2025 - 17:47
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Vacinação de pacientes em campanha contra a Influenza (gripe) no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Internação por Influenza A e Covid cresce no Distrito Federal e Goiás
qui, 25/09/2025 - 17:42
Brasília (DF), 25/09/2025 - Trio de mascotes é revelado para a Copa do Mundo FIFA 26. Apresentando os três mascotes oficiais da Copa do Mundo FIFA 26™ — Maple™, o alce (Canadá), Zayu™, a onça (México) e Clutch™, a águia americana (EUA). Maple, o alce, Zayu, a onça-pintada, e Clutch, a águia-americana, representarão os países anfitriões Canadá, México e EUA, respectivamente. Foto: Fifa/Divulgação
Esportes Fifa apresenta trio de mascotes para a Copa do Mundo de 2026
qui, 25/09/2025 - 17:39
Rio de Janeiro (RJ) 06/03/2024 – Entregadores de aplicativo trabalham na região do Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Número de trabalhadores por aplicativo cresceu 170% em 10 anos, diz BC
qui, 25/09/2025 - 17:37
Brasília (DF), 07.08.2024 - Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Justiça Barroso diz que país precisa de recomeço e pacificação
qui, 25/09/2025 - 17:08
Sobral (CE), 25/09/2025 - Escola Estadual Luís Felipe. Foto: Crede 6/Divulgação
Geral Sobral: governo do Ceará reforça segurança e MEC oferece apoio federal
qui, 25/09/2025 - 16:58
Ver mais seta para baixo