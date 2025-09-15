logo ebc
Físico Luiz Davidovich vence prêmio da Academia Mundial de Ciências

Professor emérito da UFRJ receberá Prêmio TWAS Apex
Solimar Luz – repórter da Rádio Nacional
Publicado em 15/09/2025 - 18:53
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - O físico Luiz Davidovich na comemoração dos 100 anos da Academia Brasileira de Ciências, no Museu do Amanhã (Fernando Frazão/Agência Brasil)
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O físico brasileiro Luiz Davidovich, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi o vencedor do Prêmio TWAS Apex 2025.

Concedido pela Academia Mundial de Ciências, vinculada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o prêmio, um dos mais importantes no cenário internacional, reconhece o trabalho de pesquisadores que contribuem para o avanço da ciência e da tecnologia no mundo.

Referência mundial em pesquisas voltadas ao impacto do ambiente em sistemas quânticos, Davidovich ressalta o papel transformador da ciência.

"Eu fico muito honrado com esse prêmio que recebi da Academia Mundial de Ciências, que eu considero que é uma entidade muito importante para o mundo, porque ela agrega cientistas de todo o mundo como da China, da Índia, da África e da América Latina. Essa entidade promove a cooperação entre esses cientistas, as conversas entre esses cientistas, muitas vezes de países que têm problemas, que estão em guerra. A ciência fura esses muros de preconceito, de guerra."

O físico brasileiro também destaca a importância do prêmio na área da ciência quântica.

"Essa área está presente em nosso cotidiano. Ela está por trás de computadores, de painéis solares, smartphones, ferramentas médicas – como lasers e máquinas de ressonância magnética –, materiais avançados, está por trás do GPS e mesmo na agricultura de precisão. Tudo isso usa a física quântica, usa a mecânica quântica. Então esse é um ano de celebração."

A cerimônia de entrega do Prêmio será realizada durante a 17ª Conferência Geral, que acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro

Organizado em parceria com a Academia Brasileira de Ciências, o encontro terá como tema “Construindo um futuro sustentável: o papel da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento global”.

Edição:
Fábio Cardoso e Denise Griesinger
Luiz Davidovich Academia Mundial de Ciências Prêmio TWAS Apex
