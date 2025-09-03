logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Inep seleciona professores para elaborar e revisar o Encceja

Inscrições vão de 22 de setembro a 5 de novembro
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/09/2025 - 14:39
Brasília
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Foto: Divulgação/INEP
© Divulgação/Inep

Os professores do ensino público interessados em colaborar com o Banco Nacional de Itens (BC-BNI) para elaboração, revisão de itens e de atividades do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) poderão se inscrever de 22 de setembro a 5 de novembro.

O edital com as regras de cadastramento, seleção e credenciamento dos colaboradores foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A medida tem o objetivo de ampliar a quantidade de profissionais qualificados de todo o Brasil e credenciados nos processos de avaliação educacional desenvolvidos pelo instituto.

A inscrição deve ser feita no site do Sistema BNI.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Requisitos

Para se inscrever no BC-BNI, o docente deve ser servidor público concursado, ativo ou inativo, do ensino básico ou superior, nas esferas municipal, estadual, distrital ou federal, e ter conhecimentos de informática e diploma de ensino superior.

Os candidatos não podem ser do quadro de servidores efetivos ou comissionados dos ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e dos órgãos vinculados às duas pastas.

Documentos

A seleção inclui a análise documental dos candidatos. Para a comprovação da formação acadêmica, deverá ser inserido no sistema de cadastro o diploma, frente e verso, certificado ou declaração de conclusão de curso.

Para a comprovação da experiência docente, são válidos o contrato na carteira de trabalho que informe o cargo, nível de ensino e modalidade em que assumiu função docente, além da data de admissão e demissão, quando for o caso;  declaração da instituição empregadora e ato de nomeação, em Diário Oficial.

Os inscritos que não comprovarem as informações prestadas serão desclassificados; não poderão participar de outras chamadas públicas do Inep pelo período de 2 anos e poderão responder judicialmente pelo ato.

Seleção

O resultado final dos selecionados será divulgado em 11 de fevereiro de 2026. 

Para serem considerados aprovados, os selecionados vão passar por uma capacitação e deverão ter aproveitamento mínimo nas atividades propostas.

Somente depois de credenciados, os professores passam a fazer parte do banco de colaboradores, coordenado pelo Inep. 

Os convocados participarão da elaboração e revisão de itens das áreas avaliadas pelo Encceja do ensino fundamental: ciências naturais; matemática; língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física; redação; história e geografia.

Para o exame do ensino médio, as áreas avaliadas são: ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia); matemática e suas tecnologias; linguagens e códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física); e ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).

Relacionadas
encceja, estudantes, prova
Encceja: consulta a cartão de confirmação de inscrição está disponível
Sala de aula vazia da Escola Estadual Terezine Arantes Ferraz Bibliotecaria, no Parque Casa de Pedra, zona norte da capital.
PND: Inep divulga resultado final para atendimento especializado
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Vagas na área de educação fazem o desemprego ser o menor já registrado
Edição:
Fernando Fraga
Inepe Encceja Banco Nacional de Itens
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Campanha de doação de sangue no Hemorio, centro do Rio de Janeiro
Saúde Estoque de sangue O negativo está crítico em hemocentro de Brasília
qua, 03/09/2025 - 15:09
Brasília (DF) 03/09/2025 STF realiza o segundo dia do julgamento dos primeiros oito réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Veja principais pontos citados pela defesa dos réus da trama golpista
qua, 03/09/2025 - 14:56
Inteligência Artificial - Ciência, Tecnologia; Pesquisa. Foto: Rawpick/Freepick
Economia BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0
qua, 03/09/2025 - 14:42
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Foto: Divulgação/INEP
Educação Inep seleciona professores para elaborar e revisar o Encceja
qua, 03/09/2025 - 14:39
O ministro da Casa Civil, Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre preço dos combustíveis e a política de reajustes adotada pela Petrobras.
Justiça Defesa diz que único elemento contra Braga Netto é delação mentirosa
qua, 03/09/2025 - 13:43
Palmas (TO), 02/09/2025 - Assembléia Legislativa de Tocantins. Foto: Assembléia Legislativa TO/Divulgaçao
Geral PF faz buscas em gabinetes de dez deputados estaduais do Tocantins
qua, 03/09/2025 - 13:22
Ver mais seta para baixo