Educação

 MEC publica edital para oferta de vagas remanescentes do FIES

Cursos ofertados devem possuir avaliação positiva
Vitor Mendes - Estagiário da Rádio Nacional
Publicado em 22/09/2025 - 19:39
Brasília
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Instituições de ensino superior privadas que tiverem interesse em participar do processo de oferta de vagas remanescentes do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre deste ano, devem preencher informações sobre os cursos no período de 1º de outubro até 8 de outubro.  

O procedimento deve ser realizado por meio do Sistema Informatizado do FIES, no site fiesgestao.mec.gov.br.

O edital foi publicado pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União nesta segunda-feira.

O período para retificação do termo de participação será de 9 a 14 de outubro.

Para para participar do edital, as instituições precisam ter termo de adesão ao FIES e ao Fundo Garantidor do FIES válidos. Além disso, os cursos ofertados devem possuir avaliação positiva no Sinaes, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.

O Ministério da Educação deve publicar outro edital referente a ocupação das vagas a partir de 14 de outubro.

*Com supervisão de Fabiana Sampaio

Edição:
Fabiana Sampaio / Beatriz Arcoverde
Fies Fundo de Financiamento Estudantil MEC Ministério da Educação
