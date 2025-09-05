logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Entrega de documentos pode ser virtual ou presencial
Daniella Almeida – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/09/2025 - 12:04
Brasília
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O prazo para os estudantes pré-selecionados no Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2025, para comprovar as informações declaradas no momento da inscrição, termina nesta sexta-feira (5).

Para validar a bolsa do Prouni, os candidatos devem entregar a documentação completa à instituição de ensino superior privada para a qual foram selecionados virtualmente – na página da entidade na internet –, ou presencialmente, dependendo das regras da faculdade.

A lista de espera do programa federal está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Prouni.

A lista de espera do Prouni 2025/2 é voltada aos inscritos que não foram selecionados nas chamadas regulares do programa ou que foram reprovados por não formação de turma na faculdade escolhida.

O programa federal oferece bolsas de estudo parciais (50% do valor da mensalidade) e integrais (100%) em instituições privadas. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Documentação

Entre os documentos que precisam ser entregues pelo estudante estão os de identificação com foto e CPF e dos membros do grupo familiar; comprovantes recentes de renda que atestem a renda bruta mensal de todos os membros da família; comprovante de residência em nome do estudante ou de um dos membros da família; certificado de conclusão do ensino médio que atenda aos requisitos do ProUni, como ter feito o ensino médio em escola pública.

Para quem estudou em escola particular como bolsista é necessária uma declaração da escola que comprove a condição.

Obrigações da faculdade

A faculdade particular deverá emitir formulário de comprovação de entrega da documentação, no momento em que a recebe.

Até 12 de setembro, as instituições de ensino participantes deverão anunciar se o candidato teve o registro reprovado ou aprovado. Neste último caso, deverá emitir o termo de concessão de bolsa.

De acordo com o edital, as entidades de ensino superior particulares que optarem por efetuar processo próprio de seleção já deverão ter comunicado formalmente aos candidatos pré-selecionados sobre essa exigência.

É proibida a cobrança de qualquer tipo de taxa para a seleção dos candidatos ao Prouni.

Para esta edição, o ProUni oferece mais de 211 mil bolsas – 118 mil integrais e 93 mil parciais. As bolsas são destinadas a mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior.

Prouni 20 anos

Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2004, o Programa Universidade para Todos tem como público-alvo os estudantes sem diploma de nível superior.

Em 20 anos, o governo federal contabiliza mais de 3,5 milhões de estudantes beneficiados. Desses, 2,5 milhões estudaram gratuitamente. Os demais custearam 50% do valor da mensalidade.

Atualmente, o programa beneficia 632.503 estudantes, matriculados em 1.851 instituições privadas de ensino superior no Brasil, sendo 533.790 integral.

Relacionadas
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Prouni: divulgado resultado da lista de espera para o 2º semestre
Sala de aula
MEC publica edital do Prouni do 2º semestre; inscrição começa dia 30
Edição:
Denise Griesinger
ProUni Educação ensino superior
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Nova York (NY), 23/09/2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Mercosul: Lula liga para presidente da Comissão da UE e reforça acordo
sex, 05/09/2025 - 12:49
Brasília (DF) 05/09/2025 O Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, acompanhado dos diretores de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, Izabela Correa e de Regulação, Gilneu Vivan, durante coletiva sobre medidas de reforço da segurança do Sistema Financeiro Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia BC endurece regras de segurança para instituições de pagamento
sex, 05/09/2025 - 12:36
Brasília (DF), 05/09/2025 - O cineasta Silvio Tendler. Foto: MST/Divulgação
Cultura Morre cineasta Silvio Tendler, aos 75 anos
sex, 05/09/2025 - 12:34
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje
sex, 05/09/2025 - 12:04
Palestina- 31/08/2025 - Fumaça de explosão de bombas sobe no céu de Gaza. REUTERS/Amir Cohen
Internacional Novos ataques israelenses em Gaza deixam pelo menos 19 mortos
sex, 05/09/2025 - 11:12
Manifestantes, em Tel Aviv, seguram cartazes exigindo a libertação de reféns detidos na Faixa de Gaza depois de terem sido capturados por homens armados do Hamas em 7 de outubro 21/11/2023 Reuters/Amir Cohen/Proibida reprodução
Internacional Famílias de reféns criticam ofensiva em Gaza e protestam em Israel
sex, 05/09/2025 - 09:58
Ver mais seta para baixo