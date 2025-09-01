logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Unicamp prorroga período de inscrições do vestibular até 8 de setembro

Prazo para pagar a taxa de inscrição, de R$ 221, termina no mesmo dia
Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 19:13
São Paulo
Unicamp
© Thomaz Marostegan/Unicamp

A Universidade de Campinas (Unicamp) divulgou na tarde desta segunda-feira (1º) a ampliação de uma semana no prazo de inscrições para o vestibular de 2026.

Inicialmente, o término do período de inscrições seria às 17 horas desta segunda, mas, agora, os interessados poderão se candidatar até o dia 8 de setembro, próxima segunda-feira, no mesmo horário.

As inscrições devem ser feitas somente pelo site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

No comunicado que prorrogou o prazo, não há menção dos motivos que levaram à decisão. A data limite para o pagamento da taxa de inscrição, de R$ 221,00, não foi alterada e permanece em 8 de setembro.

Na página do Vestibular 2026 na internet, os interessados podem consultar o Manual do Ingresso 2026, com as datas de interesse, informações sobre os cursos, etapas e documentos. O exame oferecerá 2.520 vagas, das 3.368 previstas para ingressantes no próximo ano.  

O vestibular da Unicamp inaugura a série de exames de ingresso nas estaduais paulistas, no dia 26 de outubro, seguido pelos exames da Unesp, em 02 de novembro, e da Fuvest, em 23 de novembro.

Já o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) vai ocorrer nos dias 09 e 16 de novembro e seleciona para as universidades federais através do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

Candidatos com provas de habilidades específicas têm de ficar atentos, pois há datas além daquelas das provas gerais. Candidatos aos cursos de música, por exemplo, serão avaliados a partir de vídeos enviados remotamente, pela internet, entre os dias 15 e 30 de setembro.

Neste ano, 9.404 candidatos foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2026 como para a modalidade Enem-Unicamp 2026.

No exame realizado em 2024, para ingresso neste ano, mais de 63 mil candidatos disputaram as vagas da instituição.

 

 

Relacionadas
Escola Municipal Orsina da Fonseca Tijuca Rio de Janeiro - RJ Outubro 2022
Fuvest abre inscrições para o vestibular
Brasília (DF) 10/11/2024 – Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Nordeste é a região com maior número de inscritos no Enem 2025
professor, sala de aula, ensino médio
Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
Edição:
Vinicius Lisboa
unicamp vestibular Comvest ensino superior Enem universidade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Unicamp
Educação Unicamp prorroga período de inscrições do vestibular até 8 de setembro
seg, 01/09/2025 - 19:13
São Paulo (SP), 01/09/2025 - Túnel Santos-Guarujá recebe licença ambiental prévia e avança para leilão de concessão. Foto: MPA/Divulgação
Economia Leilão do Túnel Santos-Guarujá terá dois grupos estrangeiros
seg, 01/09/2025 - 19:09
Dupla de Luisa Stefani com húngara Timea Babos avança às quartas de final do US OPen, em 1º/09/2025
Esportes Dupla de Luisa Stefani vence 3ª seguida e vai às quartas do US Open
seg, 01/09/2025 - 19:05
Brasília (DF), 02/04/2020 - Ministro da Casa Civil Braga Netto durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19. Foto: Isac Nóbrega/PR
Justiça Em parecer ao STF, PGR defende que Braga Netto deve continuar preso
seg, 01/09/2025 - 18:57
Logo da Agência Brasil
Geral Justiça do Rio suspende concurso para professor da prefeitura de Magé
seg, 01/09/2025 - 18:54
Brasil, eliminatórias, treino, seleção
Esportes Eliminatórias: Brasil inicia preparação para jogo contra o Chile
seg, 01/09/2025 - 18:48
Ver mais seta para baixo