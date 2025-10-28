logo ebc
Deputada Tabata Amaral é a entrevistada de hoje do DR com Demori

Publicado em 28/10/2025 - 08:22
A deputada federal Tabata Amaral (PSB) é a convidada do programa Dr com Demori desta terça-feira (28). Na conversa, a paulistana comenta sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), saúde mental e a taxação das bets no Brasil. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil.

Natural da periferia de São Paulo, Tabata Amaral tem a carreira política ligada à educação. Graduada em Ciência Política pelo Departamento de Governo da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, a deputada defende o poder transformador das políticas públicas voltadas para a área na vida dos jovens.

“Eu terminei o ensino médio porque tive o meu ‘pé-de-meia’, que foram os meus professores. Quando souberam da dependência química do meu pai e do contexto em que a gente vivia, começaram a pagar o meu almoço, o transporte, os livros, para que eu não desistisse. Só que nem todo jovem tem essa oportunidade”, compartilha.

Uma das autoras do projeto de lei que deu origem ao Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro-educacional do governo federal que funciona como uma poupança para estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público, a deputada federal aposta no sucesso da iniciativa nos próximos anos.

“Estou muito animada para, daqui a cinco, dez anos, a gente ver essa juventude toda, que está estudando agora, se formar e cuidar deste Brasil. Eu aposto muito neles”, afirma.

No programa da TV Brasil, Tabata Amaral revela que ouviu desde cedo sobre “um lado muito negativo da política”. “Minha chegada se deu por outro caminho, que é o da educação, da sala de aula e do movimento social”, explica.

Para a deputada federal, é importante que a população pesquise com atenção o perfil dos candidatos. “Veja como votou nos projetos, qual é a trajetória, se é honesto, porque isso impacta a nossa vida pelos próximos anos”, ressalta.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil.

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

