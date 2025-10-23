logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Enem 2025: locais de prova já podem ser consultados

Inep disponibilizou o Cartão de Confirmação do exame nesta quinta (23)
Agência Brasil
Publicado em 23/10/2025 - 13:35
Brasília
Estudantes brasilienses concluem simulado do Enem Colégio Setor Oeste, Asa Sul, Brasília, DF, Brasil 7/7/2016 Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília. Estudantes das redes pública e privada de Brasília participaram, nesta quinta-feira, do
© 07.07.2016/Gabriel Jabur/Agência Brasília

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta quinta-feira (23), o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Nele, é possível consultar informações como o local de prova, número de inscrição e hora das provas.

Para acessar o cartão e saber o local onde fará a prova, o estudante deve acessar a Página do Participante, no site do Inep.

No cartão de confirmação é possível também registrar que o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro, em todo o país. A exceção está em Ananindeua e Marituba (PA), municípios onde o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro. Nessas cidades, o Cartão de Confirmação de Inscrição será disponibilizado posteriormente na Página do Participante.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a redefinição de data nesses dois locais ocorre devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém no período da aplicação regular do exame.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Relacionadas
Brasília (DF), 10/10/2025 – Aplicativo MEC Enem apresenta questões e simulados do exame Ferramenta lançada pelo MEC visa apoiar estudantes na preparação para o Enem, com simulados de questões alternativas, correção automatizada de redação, materiais de reforço e assistente virtual Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Enem: aplicativo do MEC traz simulados e correção de redações
Brasília (DF), 07/10/2025 – Ministro da educação, Camilo Santana, participa da 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (5ª SNEPT) e o Festival Curicaca começam hoje. Foto: José Cruz/Agência Brasil
MEC anuncia 5 mil vagas em cursos de inovação no próximo Enem
Brasília (DF) 10/11/2024 –Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Falta um mês para o primeiro dia de provas do Enem 2025
Edição:
Marcelo Brandão
Enem 2025 MEC Inep Exame Nacional do Ensino Médio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 23/10/2025 -Reunião da CPMI do INSS para ouvir a empresária, Thaisa Hoffmann Jonasson. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Mulher de ex-procurador-geral do INSS fica em silêncio na CPMI
qui, 23/10/2025 - 16:22
Brasília (DF) 23/10/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lança a carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas no estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia, cidade satélite de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Mais cinco carretas da mulher começam a atender no Outubro Rosa
qui, 23/10/2025 - 16:17
São Paulo (SP) 24/08/2024 - Foco de incêndio próximo a rodovia presidente Castelo Branco, o governo de São Paulo cria gabinete de crise para combate a incêndios Estradas são interditadas e 30 municípios estão em alerta máximo Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Consórcio PR vence leilão do Lote 4 de Rodovias do Paraná
qui, 23/10/2025 - 15:29
Brasília (DF), 23/10/2025 - Trechos do documentário Herzog – O Crime que Abalou a Ditadura. Foto: Instituto Conhecimento Liberta/Divulgação
Direitos Humanos Filme reconta última semana de Herzog e repercussão do assassinato
qui, 23/10/2025 - 14:59
United Nations Secretary-General Antonio Guterres reacts during a joint news conference with Austrian President Alexander Van der Bellen (not seen) in Vienna, Austria May 11, 2022. REUTERS/Lisa Leutner
Meio Ambiente Meta de limitar aquecimento a 1,5°C não será alcançada, diz Guterres
qui, 23/10/2025 - 14:29
Vista aérea de floresta e rios da Amazônia
Meio Ambiente Captura de carbono na Amazônia está em risco, diz estudo
qui, 23/10/2025 - 14:29
Ver mais seta para baixo