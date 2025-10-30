logo ebc
Escolas e universidades voltam ao expediente regular no Rio

Suspensão de atividades foi em função da Operação Contenção
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/10/2025 - 11:56
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Julya Almeida mostra vídeo com imagens de cartuchos encontrados no quintal da sua casa durante protesto de moradores contra execuçoes na comunidade da Vila da Penha, Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Escolas da rede pública do Rio de Janeiro e universidades retomaram o expediente normal após a suspensão das atividades por causa da Operação Contenção que deixou 119 mortos na terça-feira (28) nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da cidade.

A Universidade Federal Fluminense (UFF) informou o retorno à normalidade das atividades administrativas e acadêmicas presenciais nesta quinta-feira (30). 

“A medida se justifica pela classificação de Estágio 1 de risco, estabelecida pelo Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Nesse estágio, os modais de transportes operam normalmente e todas as vias encontram-se liberadas para o tráfego de veículos, bem como não se identificam eventos que interfiram de forma significativa na rotina dos cidadãos”, diz a nota da UFF.

A universidade acrescenta que se mantém vigilante e acompanha “atentamente a escalada da conjuntura de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, a fim de basear suas decisões, e comunicará, tempestivamente, a adoção de qualquer nova medida”.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também retomou as aulas e atividades administrativas presenciais nesta quinta-feira em todos os campi. 

“A UFRJ manifesta solidariedade às vítimas e às famílias afetadas pela violência que atingiu o Rio de Janeiro nos últimos dias e expressa repúdio à barbárie que ameaça a vida e o direito de ir e vir”, diz o comunicado da UFRJ.

A reitoria ainda informou que continuará acompanhando a situação de segurança pública e “reafirma seu compromisso com a defesa da paz, da democracia e da proteção de toda comunidade universitária”.

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) também retomou as atividades acadêmicas e administrativas em expediente regular nesta quinta-feira em todos os seus campi.

As escolas das redes municipal e estadual de ensino também estão com suas atividades normalizadas.

