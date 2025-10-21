logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Faculdade pública em SP seleciona alunos para carreira científica

Estudantes do curso têm direito à moradia, alimentação e transporte
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 14:38
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/11/2024 - Faculdade inovadora de Ciência e Tecnologia seleciona novos alunos. Sala de laboratório. Foto: Ilum/Divulgação
© ILUM/Divulgação

A Ilum Escola de Ciência, faculdade pública vinculada ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (SP), está com inscrições abertas para seu processo seletivo gratuito. A instituição tem uma proposta pedagógica inovadora e oferece 40 vagas anuais no curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, metade delas reservada para estudantes provenientes de escolas públicas.

Todos os alunos têm direito à moradia, alimentação e transporte, também gratuitos, além de receber outros benefícios, como aulas de inglês e apoio psicológico, e um notebook, para realizar as atividades do curso.

Um dos grandes diferenciais do curso é a proposta interdisciplinar, desenvolvida ao longo de três anos de aulas em período integral. Os alunos participam de aulas teóricas e práticas, em disciplinas como Química, Física, Matemática, Biologia, Inteligência Artificial, Empreendedorismo e Humanidades.

Os estudantes também podem acessar os laboratórios do CNPEM, considerado um dos principais centros de pesquisa do país, que abriga, por exemplo, o acelerador de partículas Sirius. O objetivo do curso é preparar os jovens tanto para a carreira acadêmica quanto para atuar em instituições públicas e privadas de pesquisas ou ainda em empresas de alta tecnologia.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Processo Seletivo

Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para se inscrever no processo seletivo, por meio do site da escola. No formulário, é preciso anexar uma carta, em que o candidato deve falar sobre suas experiências de vida e sobre o que o motivou a participar do processo.

A primeira seleção é feita a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): os 250 inscritos com as melhores pontuações seguem para a etapa de entrevistas individuais, que serão feitas de forma remota em janeiro de 2026. A primeira lista de aprovados está prevista para ser divulgada no mesmo mês.

Relacionadas
Brasília (DF), 11/10/2025 – Ministra Luciana Santos (Ciência e tecnologia), fala sobre a nova vacina para Covid-19. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Vacina brasileira de covid fortalece ciência e país, diz ministra
Rio de Janeiro (RJ), 14/10/2025 - Formatura da turma 2025 do Curso de Formação de Escritores , da Universidade das Quebradas , criada por Heloísa Teixeira (1947–2025) e Numa Ciro, na Academia Brasileira de Letras. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Formandos da Universidade das Quebradas celebram periferia na ABL
Recife (PE) 17/10/2025 - Galpão do Senai Park, um parque de inovação e tecnologia no Complexo Industrial Portuário de Suape, no município de Ipojuca, Região Metropolitana do Recife Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Novo parque de inovação vira “berçário” de tecnologia em Pernambuco
Edição:
Vinicius Lisboa
Ciência e Tecnologia universidade Cnpem Campinas São Paulo ensino superior
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Referentes ao período de 2006 a 2015, os dados tornam o Brasil o sétimo da América do Sul no quesito taxa de gravidez adolescente
Saúde Gravidez na adolescência deve ser debatida nas igrejas, diz ministro
ter, 21/10/2025 - 15:53
Brasília (DF), 09/05/2025 - Totem da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Agência Brasil e jornalistas da EBC recebem prêmio na área de economia
ter, 21/10/2025 - 14:55
Rio de Janeiro (RJ), 26/11/2024 - Faculdade inovadora de Ciência e Tecnologia seleciona novos alunos. Sala de laboratório. Foto: Ilum/Divulgação
Educação Faculdade pública em SP seleciona alunos para carreira científica
ter, 21/10/2025 - 14:38
Brasília (DF), 21/10/2025 - Sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF reabre sessão que pode condenar réus do Núcleo 4 da trama golpista
ter, 21/10/2025 - 14:23
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral PC-SP cumpre mandados em postos ligados a organizações criminosas
ter, 21/10/2025 - 14:22
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Golpe: Zanin vota e soma 2 votos para condenar núcleo de desinformação
ter, 21/10/2025 - 14:11
Ver mais seta para baixo