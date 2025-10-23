logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Fuvest divulga locais de prova do vestibular; candidato pode escolher

Vestibular é o maior do país
Matheus Crobelatti* - Agência Brasil
Publicado em 23/10/2025 - 12:03
São Paulo
Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Fuvest divulga nesta quinta (23), às 12h, os locais onde acontecerão as provas para o vestibular que serve como porta de entrada para os cursos da Universidade de São Paulo (USP). Uma novidade deste ano é a possibilidade de o candidato poder escolher onde quer fazer o exame. Consulte aqui.

A indicação da escola aplicadora da prova deverá ser realizada na Área do Candidato, no site da Fuvest. Os vestibulandos que confirmarem a inscrição antecipadamente terão prioridade na escolha.

As provas serão aplicadas em 32 cidades da região metropolitana de São Paulo e ainda no interior e litoral. A escolha do local poderá ser feita somente em cidades e regiões onde houver duas ou mais escolas aplicadoras.

A primeira fase da prova acontece no dia 23 de novembro e a segunda, entre os dias 9 e 15 de dezembro.

*Estagiário da EBC sob supervisão de Odair Braz Junior

Relacionadas
Escola Municipal Orsina da Fonseca Tijuca Rio de Janeiro - RJ Outubro 2022
Fuvest abre inscrições para o vestibular
Logo da Agência Brasil
Fuvest divulga aprovados no vestibular pelo Enem
Edição:
Valéria Aguiar
Fuvest locais de prova USP escolas São Paulo vestibular
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Jacarta, 23/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do presidente de Jacarta, Prabowo Subianto, durante assinatura de atos no Palácio Merdeka. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Brasil e Indonésia assinam comunicado e citam potencial de parcerias
qui, 23/10/2025 - 13:05
Armador Terry Rozier, do Miami Heat 31/03/2025 Reggie Hildred-Imagn Images
Esportes Apostas ilegais: atleta e técnico de times da NBA são presos pelo FBI
qui, 23/10/2025 - 12:33
Rio de Janeiro (RJ) - POlícia Civil do Rio de Janeiro encontra 8 das 21 metralhadoras furtadas do Arsenal de Guerra do Exército em Barueri (SP). Foto: Polícia Civil/RJ
Política Governador do Rio veta emenda que recria "gratificação faroeste"
qui, 23/10/2025 - 12:30
Brasília (DF), 23/10/2025 - Sonda de perfuração NS-42 da Petrobras. Foto: Petrobras/Divulgação
Meio Ambiente ONGs acionam Justiça para barrar perfuração na Foz do Amazonas
qui, 23/10/2025 - 12:17
Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste.
Educação Fuvest divulga locais de prova do vestibular; candidato pode escolher
qui, 23/10/2025 - 12:03
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Metanol: São Paulo tem sétima morte após consumo de bebita adulterada
qui, 23/10/2025 - 11:43
Ver mais seta para baixo