logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Gás de pimenta é usado para conter briga entre alunas em escola do DF

Duas estudantes chegaram a ser encaminhadas para atendimento médico
Luiz Cláudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2025 - 18:57
Brasília

Uma vigilante do Centro de Ensino Fundamental Bosque, em São Sebastião, região administrativa de Brasília (DF), disparou gás de pimenta durante briga de três alunas no intervalo da aula desta terça (7). Duas estudantes chegaram a ser encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segundo a secretaria de Educação do Distrito Federal.

“No momento do conflito, formou-se uma aglomeração de alunos em torno das estudantes envolvidas, o que dificultou a atuação imediata da equipe gestora”, informou o governo local em nota à imprensa. A secretaria não informou a idade ou série das alunas envolvidas. 

A secretaria argumenta que a utilização do equipamento foi feita a fim de permitir a intervenção dos servidores. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar atendimento. 

"Situação foi controlada"

A direção da escola acrescentou que professores e outros funcionários prestaram apoio aos estudantes que sentiram os efeitos do gás. A unidade de ensino ainda descartou que estudantes envolvidas na briga tivessem objetos cortantes. “A situação foi controlada e o turno finalizado com segurança”, explicou a secretaria de educação.

Diante do episódio, o Secretaria de Educação garantiu que vai acompanhar o caso e adotar as medidas necessárias. “A pasta reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro, pautado no diálogo e na cultura de paz”, finalizou a nota.

Precaução

A PMDF informou à reportagem que a direção da escola solicitou que policiais ficassem no local para “evitar alguma desavença com os pais dos alunos, pois a briga teve ampla divulgação nas redes sociais”.

 

Relacionadas
Canoas (RS), 21/06/2024 - A professora Suelem Furlanetto dentro de sala de aula na Escola Municipal Rio Grande do Sul, após enchente que atingiu toda a escola. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina
Bragança (PA), 13/06/2025 – Crianças da Vila dos Pescadores de Ajuruteua participam da Alfamangue, atividade de alfabetização baseada na temática do manguezal do Projeto Mangues da Amazônia, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Crianças e jovens debatem educação e justiça climática em conferência
Brasília (DF) 16/11/2023 – Ensaio com estudantes para ilustrar reportagens sobre educação. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Uma em cada seis crianças de até 6 anos foi vítima de racismo no país
Edição:
Amanda Cieglinski
Distrito Federal Violência nas Escolas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro - 05/10/2025 Policia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada. Foto: Divulgação Polícia civil/RJ
Saúde Estado do Rio tem mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol
ter, 07/10/2025 - 19:39
João Fonseca na final do Argentina Open, em Buenos Aires 16/02/2025 REUTERS/Matias Baglietto
Esportes João Fonseca confirma participação no Rio Open de 2026
ter, 07/10/2025 - 19:28
Brasília (DF), 07/10/2025 – Mais quatro estados recebem antídoto contra intoxicação por metanol. Foto: Ministério da Saúde
Saúde Antídoto contra intoxicação por metanol está disponível em 9 estados 
ter, 07/10/2025 - 19:07
Brasília - 07/10/2025 - Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, durante coletiva após reunião com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Economia Haddad anuncia acordo para votar MP que substitui aumento do IOF
ter, 07/10/2025 - 19:05
Brasília - 07/10/2025 - Reunião da Comissão Mista da Medida Provisória n° 1303 para apreciar e votar o parecer do deputado Carlos Zarattini (PT-SP). A MP trata da tributação de aplicações financeiras ate então isentas (como LCA e LCI) e de criptomoedas.Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política MP que compensa revogação de decreto do IOF vai à Câmara
ter, 07/10/2025 - 19:05
Logo da Agência Brasil
Educação Gás de pimenta é usado para conter briga entre alunas em escola do DF
ter, 07/10/2025 - 18:57
Ver mais seta para baixo