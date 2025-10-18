logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Governo anuncia edital para investir R$ 108 mi em cursinhos populares

Previsão é que até 500 projetos sejam apoiados em 2026
Letycia Bond - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/10/2025 - 13:21
São Paulo
cursinhos preparatórios para concursos públicos
© Arquivo/Agência Brasil

O governo federal anunciou neste sábado (18) um novo edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), que deverá ser lançado em dezembro, contemplando até 500 projetos, com investimento de R$ R$ 108 milhões. O anúncio foi feito em São Bernardo do Campo (SP), contando com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Instituída pelo Decreto 12.410/2025, a CPOP se soma a outras políticas do campo da educação, como o Pé-de-meia, apresentado como solução para evitar a evasão escolar de estudantes do ensino médio e que exige inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) para que o aluno receba o incentivo financeiro.

No primeiro edital, o programa da CPOP selecionou 384 cursinhos populares que preparam estudantes para o vestibular. A medida abrangeu mais de 12,1 mil estudantes em todas as regiões do país, com investimento total de R$ 74 milhões. Cada cursinho contemplado recebeu até R$ 163,2 mil para pagamento de professores, coordenadores e equipe técnico-administrativa, além de auxílio-permanência de R$ 200 mensais para até 40 alunos por unidade.

O ministro da Educação, Camilo Santana, salientou a expectativa de o número chegar a 700 cursinhos selecionados até o final desta gestão. Santana reconheceu que a rede de iniciativas com esse propósito já se mantinha viva muito antes do investimento governamental e que o êxito a ser comemorado reside justamente no apoio dado agora pelo poder público. 

Santana acrescentou que o plano, com o estabelecimento da rede de cursinhos é tornar esse suporte uma política pública. Em sua fala, o ministro também citou o acumulado de programas concebidos pelas três gestões de Lula na área de educação, como o Programa Universidade Para Todos (Prouni), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Outros dois conjuntos de medidas destacados foram os voltados à alfabetização e ao ensino integral nas escolas, assim como o Pé-de-meia, que, segundo ele, tem trazido bons resultados, freando a evasão escolar, reduzindo-a pela metade.

Todas essas ações, acrescentou, serviram para "dar a oportunidade de a universidade ter a cara do Brasil", ao nivelar as condições de pessoas das classes sociais mais vulnerabilizadas em relação às oferecidas à classe média e aos ricos, deixando-as menos desiguais. 

Santana disse, ainda, que a educação é o único caminho transformador da sociedade e defendeu a valorização dos educadores. "Professor tem que ser a profissão mais valorizada, porque todo mundo passa pelo professor. O médico passa por ele, o engenheiro", afirmou ele, cujo discurso também salientou a promoção da equidade e inclusão como elementos que norteiam o governo atual, algo que se pode constatar, inclusive, pela criação da Universidade Federal  Indígena (Unind), com sede em Brasília .

Também na comitiva do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já foi o titular da pasta de Educação anteriormente, ponderou que, antes, quem fazia o ensino fundamental e médio em uma instituição privada ia parar nas universidades públicas. E que o contrário era correspondente: egressos de colégios públicos só conseguiam garantir uma vaga nas universidades privadas e tinham enorme dificuldade de permanecer nelas, por não conseguir arcar com despesas regulares com alimentação, transporte, entre outras coisas. 

O Prouni, pontuou, foi estruturado para ver grupos minorizados, como é o caso da população negra, representados como estudantes e professores.

Haddad contou que uma das constatações de sua época de ministro da Educação foi a de que o governo deveria mexer no bolso da parcela mais rica da população para assegurar a concretização do projeto de uma educação melhor para o país. Ele afirmou saber que isso "é o que incomoda" esse grupo, que tem mobilizado uma campanha contra o aumento de sua contribuição por meio de impostos.

Haddad lembrou que, de 2006 a 2010, a sociedade se opunha maciçamente à reserva nas universidades de alunos que concluíram o ensino básico na rede pública, quadro que mudou nos últimos anos. As cotas dessa categoria contemplam metade das vagas ofertadas pelas instituições.

"Isso equivale a fazer uma reforma agrária inteira no ensino superior brasileiro. É você dividir com justiça. O aluno de escola particular não podia reclamar que ele ia ficar com menos, porque reservar a metade não era tirar nada de ninguém, era distribuir de forma mais justa", disse.

"Além de reservar vagas para alunos de escola pública, nós decidimos dividir essas vagas entre brancos e negros na proporção de cada estado brasileiro. Na Bahia, é uma proporção. Em Santa Catarina, é outra proporção. Mas o negro ia, sim, entrar em uma universidade pública. Antigamente, a gente só via as pessoas negras trabalhando como funcionários da escola, raramente como professor, raramente como estudante", acrescentou Haddad.

"Hoje você entra em uma universidade pública e vê que mudou de cor. Ela é mais brasileira, é mais autêntica, é mais representativa. E é mais inteligente. Porque, ao contrário do que os nossos críticos falaram, a qualidade da escola pública melhorou, com a participação da classe trabalhadora na universidade

Relacionadas
Brasília (DF), 16/10/2025 - Carteira Nacional Docente do Brasil. Foto: MEC/Divulgação
Saiba como solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil
Brasília (DF) 10/11/2024 – Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Fies: inscrição para vagas remanescentes do 2º semestre começa dia 23
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2014 Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Edição:
Aline Leal
Camilo Santana pé-de-meia Enem Sisu ProUni Fies
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Internacional Ex-deputado norte-americano que teve pena perdoado por Trump é solto
sab, 18/10/2025 - 13:24
cursinhos preparatórios para concursos públicos
Educação Governo anuncia edital para investir R$ 108 mi em cursinhos populares
sab, 18/10/2025 - 13:21
Logo da Agência Brasil
Geral Acidente com ônibus em Pernambuco deixa ao menos 15 mortos
sab, 18/10/2025 - 13:04
corinthians, libertadores feminina, santa fe
Esportes Corinthians e Deportivo Cali decidem hoje Libertadores Feminina
sab, 18/10/2025 - 12:31
São Paulo (SP), 16/10/2025 - Exposição Paiter Suruí, Gente de Verdade. Um projeto do Coletivo Lakapoy, no IMS Paulista. Foto: Maria Clara Villas/IMS
Cultura Mostra em São Paulo traz cotidiano do povo indígena paiter suruí
sab, 18/10/2025 - 11:47
Passo da Alfândega, no centro histórico do Recife, abriga uma das atividades do Rec'N'Play 2025
Economia Porto Digital reúne 475 empresas de tecnologia no centro de Recife
sab, 18/10/2025 - 11:17
Ver mais seta para baixo