logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Governo institui o Compromisso Nacional Toda Matemática

Medida visa garantir direito à aprendizagem em matemática
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/10/2025 - 12:15
Brasília
Brasília (DF), 02/10/2025 – MEC lança compromisso pelo ensino da matemática Política pública prevê fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federativos, articulação entre os sistemas de avaliação educacional e assistência técnica e financeira para a melhoria da aprendizagem. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (1º), o decreto que institui o Compromisso Nacional Toda Matemática. O objetivo é, por meio de ações conjuntas com estados, municípios e o Distrito Federal, garantir o direito à aprendizagem em matemática dos estudantes da educação básica.

“Para ver se a gente dá um salto, uma revolução, para esse país parar de ser exportador de commodities, para a gente poder ficar exportando inteligência e conhecimento, que é isso que leva o país para o desenvolvimento”, destacou Lula, em vídeo publicado nesta quinta-feira, nas redes sociais.

Lula afirmou que é preciso fazer os estudantes gostarem de frequentar a escola, proporcionando com “um ambiente gostoso”, merenda de qualidade e bons professores. 

“[Assim], ele vai aprender o que o professor está ensinando. Se a gente fizer isso, a gente está fazendo uma revolução na educação brasileira”, disse.

O Ministério da Educação coordenará, em articulação com os entes federativos, a formulação, implementação e monitoramento das políticas públicas destinadas ao fortalecimento do ensino da matemática na educação básica. 

Serão ações integradas em cinco eixos estruturantes: 

  • governança e gestão; 
  • formação de profissionais da educação; 
  • orientação curricular; avaliação da aprendizagem; e reconhecimento e compartilhamento de boas práticas.

No vídeo, ao lado de Lula, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a formação de professores, afirmando que “[teremos] uma ferramenta digital para avaliar o aluno, para o professor poder corrigir e traçar as suas estratégias, mas fundamentalmente formar professores, material pedagógico focado nisso”.

O ministro citou ainda o reconhecimento às redes de educação que apresentarem os melhores resultados. 

“Da mesma forma que estamos reconhecendo a alfabetização, nós vamos reconhecer também os avanços dos municípios e dos estados na aprendizagem na matemática”, disse Camilo Santana.

A adesão dos entes federados ao Compromisso Nacional Toda Matemática será voluntária e poderá ser feito de forma integral ou parcial pelas redes estaduais, distrital e municipais de educação, abrangendo políticas, programas e ações de acordo com suas necessidades específicas, com atenção aos territórios educacionais.

O decreto cita também o direito à aprendizagem da disciplina para populações específicas, jovens, adultos e idosos, quilombolas, indígenas, camponeses e pessoas que compõem o público-alvo da educação especial e da educação bilíngue de surdos.

Relacionadas
Rio de Janeiro - Escola municipal Levy Miranda na ilha de Marambaia, baia de Sepetiba, sul do estado (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Educação deve ser direito e não herança de classe, diz especialista
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a participação na Corrida e Caminhada MEC 95 anos, na Esplanada dos Ministérios. Brasília - DF.   Foto: Ricardo Stuckert / PR
"Brasil será soberano pela educação", diz Lula na corrida MEC 95 anos
Fachada do prédio sede do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Jardim Botânico, zona sul da cidade.
Olimpíada de Matemática premia quase 8.500 estudantes de todo o país
Edição:
Fernando Fraga
matemática ensino básico ensino de matemática Ministério da Educação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02/10/2025 – MEC lança compromisso pelo ensino da matemática Política pública prevê fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federativos, articulação entre os sistemas de avaliação educacional e assistência técnica e financeira para a melhoria da aprendizagem. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Educação Governo institui o Compromisso Nacional Toda Matemática
qui, 02/10/2025 - 12:15
Flotilha levando ajuda destinada a Gaza no mar perto da Grécia 26/09/2025 REUTERS/Stefanos Rapanis
Internacional Flotilha Global Sumud: onze brasileiros são capturados por Israel
qui, 02/10/2025 - 11:46
Rio de Janeiro (RJ), 01/10/2025 – Retrato da cantora Fernanda Abreu, que lança o filme Fernanda Abreu - Da Lata 30 anos, o Documentário, no Festival do Rio. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Festival do Rio começa nesta quinta com 300 filmes na programação
qui, 02/10/2025 - 11:12
Brasília (DF) 17/10/2023 – O ministro da Fazenda,Fernando Haddad deixando o ministério após reuniões internas. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Economia Haddad comemora aprovação da isenção do IR na Câmara: "foi um golaço!"
qui, 02/10/2025 - 11:11
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 16: The Deir Yasin vessel from the Maghreb Sumud Convoy set sail from Sidi Bu Said port during night as the boats of the Global Sumud Flotilla Flotilha continue to head towards Gaza to deliver humanitarian aid, in Tunis, Tunisia on September 16, 2025. Mohammed Mdalla / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Chancelaria israelense diz que integrantes de flotilha estão seguros
qui, 02/10/2025 - 10:48
Brasília (DF), 01/10/2025 – 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Conferência de Mulheres aprova propostas de políticas públicas
qui, 02/10/2025 - 10:11
Ver mais seta para baixo