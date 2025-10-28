logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Inep divulga gabarito preliminar da Prova Nacional Docente

Candidatos podem contestar resultado até quarta-feira
Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 13:59
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 - Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (28) o gabarito preliminar da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), realizada no último domingo (26).

Os documentos estão disponíveis no site do Inep.  

Chamado de CNU dos Professores ou Enem dos Professores, o exame representa uma porta de entrada no magistério público brasileiro. O resultado final está previsto para 10 de dezembro.

As redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes da PND como mecanismo único ou complementar de seleção de docentes para seus quadros a partir de 2026.

Aqueles participantes que discordarem do gabarito de alguma questão poderão entrar com o recurso contra a resposta preliminar, por meio da página virtual do Sistema PND. O prazo para contestação começa nesta terça e termina às 23h59 de quarta-feira (29).

Os recursos deverão ser consistentes, objetivos, devidamente fundamentados, como determina o edital da PND 2025
Cronograma PND 205: 
 
Confira as próximas datas da primeira edição da Prova Nacional Docente:

  • 28 de outubro: divulgação das versões preliminares do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva;
  • 28 e 29 de outubro: período para recurso contra a versão preliminar do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva;
  • 10 de novembro: resultado do recurso da versão preliminar e do padrão de resposta;
  • 11 de novembro: divulgação final do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva;
  • 25 de novembro: divulgação da correção preliminar da resposta da questão discursiva;
  • 25 e 26 de novembro: recurso da correção da resposta da questão discursiva;
  • 10 de dezembro: divulgação do resultado final da PND 2025. 

 

Relacionadas
Brasília (DF) 16/08/2024 – Uso de internet avança no país entre idosos Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
PND 2025: questão discursiva aborda idadismo como desafio social
Brasília (DF), 26/10/2025 - Candidatos comparecem a local de provas na Asa Norte para realização da Prova Nacional Docente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Melhorar a educação: veja histórias de professores que fazem a PND
Edição:
Denise Griesinger
PND Enem dos Professores CNU dos professores Gabarito Oficial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Members of the military police special unit patrol a street during a police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2025. REUTERS/Aline Massuca
Geral Aulas são suspensas no Rio após megaoperação policial
ter, 28/10/2025 - 15:45
October 28, 2025, Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brasil: Rio de Janeiro (RJ), 10/28/25 - Police/Security - Mega-operation with the support of 2,500 police officers, in the Penha and Alemao complexes, to combat trafficking and vehicle theft, this Tuesday, October 28, 2025. (Foto: JosÃƒÂ© Lucena/Thenews2/Zumapress) (Credit Image: © Jose Lucena/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire)
Geral Com vias interditadas, Rio de Janeiro entra em estágio 2 de atenção
ter, 28/10/2025 - 15:28
Members of the military police special unit detain suspected drug dealers during a police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2025. REUTERS/Aline Massuca
Geral Operação no Rio contra facções criminosas registra 64 mortes
ter, 28/10/2025 - 15:16
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Movimento de ônibus, carros e motos no trânsito da rua Augusta, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Novas metas de emissão reduzem em 17% impacto no clima
ter, 28/10/2025 - 15:12
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Luiz Fux durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça STF cancela sessão e adia estreia de Fux na Segunda Turma
ter, 28/10/2025 - 15:10
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 - Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Inep divulga gabarito preliminar da Prova Nacional Docente
ter, 28/10/2025 - 13:59
Ver mais seta para baixo