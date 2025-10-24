logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

No G20 Educação, Brasil defende coalizão global pela alfabetização

Ministro Camilo Santana discutiu o tema em reuniões na África do Sul
Agência Brasil
Publicado em 24/10/2025 - 17:22
Brasília
África do Sul, 24/10/2025 - Em missão à África do Sul para a Reunião de Ministros do G20, o ministro da Educação, Camilo Santana, lançou proposta de criação de uma coalizão global pela alfabetização. Foto: MEC/Divulgação
© MEC/Divulgação

O Brasil propôs a criação de uma coalizão global pela alfabetização. A ideia foi defendida pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante reunião de ministros do G20, na África do Sul. No encontro, Santana participou de uma série de compromissos bilaterais e multilaterais, que tiveram como foco a educação nos primeiros anos de vida. O Brasil ocupou a presidência do G20 educação em 2024 e neste ano o grupo esteve sob o comando da África do Sul. 

“Discutimos a proposta de criação de uma coalização global em defesa da alfabetização na idade certa. Uma proposta feita por nós, brasileiros, por considerar a importância de as crianças aprenderem na idade adequada", afirmou o ministro. 

Santana também participou de reunião de alto nível do Fórum Ibas, mecanismo de diálogo entre Índia, Brasil e África do Sul, criado em 2003 para promover a cooperação Sul-Sul. Além dos ministros da educação dos países, participaram do encontro representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Os ministros discutiram estratégias para acelerar a alfabetização na idade certa, que pontuaram como premissa para o desenvolvimento humano inclusivo. Em declaração conjunta, os três países destacaram que a aprendizagem fundamental – que abrange a educação e o cuidado na primeira infância e os primeiros anos da educação básica – deve ser tratada como prioridade global.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em sua participação, Camilo Santana defendeu a cooperação internacional e o multilateralismo para ampliar o acesso à educação no mundo e melhorar a sua qualidade.

“Desafios como alcançar a plena alfabetização e proficiência numérica devem ser enfrentados com urgência, por meio de esforços que envolvam organizações da ONU, Estados-Membros e a sociedade civil”, reforçou o ministro.

África do Sul

A presidência sul-africana frente ao Grupo de Trabalho de Educação do G20 (EdWG) escolheu como temas prioritários a aprendizagem na primeira infância; o reconhecimento mútuo de qualificações acadêmicas e profissionais; e a formação e valorização dos docentes para um mundo em transformação.

“Juntas, essas iniciativas fazem parte de uma agenda mais ampla de formação, dignidade e inclusão. Apesar das diferenças, trabalhamos com o mesmo propósito: assegurar uma educação de qualidade para todos, garantindo que ninguém seja deixado para trás”, disse Santana.

Relacionadas
18.10.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro com os alunos da Rede de Cursinhos Populares (CPOP). Ginásio Adib Moysés Dib - São Bernardo do Campo-SP. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula: educação e política são pilares para país ter um futuro melhor
Canoas (RS), 21/06/2024 - A professora Suelem Furlanetto dentro de sala de aula na Escola Municipal Rio Grande do Sul, após enchente que atingiu toda a escola. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina
Rio de Janeiro - Escola municipal Levy Miranda na ilha de Marambaia, baia de Sepetiba, sul do estado (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Educação deve ser direito e não herança de classe, diz especialista
Edição:
Juliana Andrade
alfabetização MEC Camilo Santana g20 EDUCAÇÃO
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Campanha de doação de sangue no Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro - Hemorio
Saúde Crianças com hemofilia terão terapia menos invasiva pelo SUS
sex, 24/10/2025 - 17:57
São Paulo (SP), 10/11/2024 - Estudantes no segundo dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação MEC permitirá uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026
sex, 24/10/2025 - 17:53
FILE PHOTO: Shipping containers, including one labelled
Economia Camex prorroga medidas antidumping contra China, EUA e Alemanha
sex, 24/10/2025 - 17:46
Presidente colombiano, Gustavo Petro 23/10/2025 Reuters/Luisa Gonzalez/Proibida reprodução
Internacional EUA sancionam presidente colombiano Petro, citando drogas ilícitas
sex, 24/10/2025 - 17:44
Rio de Janeiro (RJ), 14/03/2024 – Ato por Justiça marca os seis anos do assassinato de Marielle Franco, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Instituto Marielle Franco cobra julgamento dos mandantes do crime
sex, 24/10/2025 - 17:31
Brasília (DF), 24/08/2023, O tenente-coronel, Mauro Cid, depõe na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza Mauro Cid a comparecer ao aniversário da avó
sex, 24/10/2025 - 17:30
Ver mais seta para baixo