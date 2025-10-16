logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep

Luiz Cláudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/10/2025 - 20:53
Brasília
Brasília, 29/10/2024 - Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Manuel Palácios. Participa do programa A Voz do Brasil. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, disse, nesta quinta-feira (16), que a Prova Nacional Docente (PND) vai elevar a qualidade da categoria em todo o país. Aplicada no dia 26 de outubro, a prova é voltada para professores da educação básica.

“Professores que se preparam para o exercício da docência e que não encontraram oportunidades vão ter agora uma chance de acesso à carreira”, disse Palácios, em entrevista à Voz do Brasil, da EBC. Assim, segundo entende, haverá mais professores candidatos a ocupar os cargos de professor das redes de ensino.

“Temos professores que são temporários e querem participar de concursos públicos para serem professores efetivos e também os que não entraram e querem ingressar agora na carreira docente.

O Inep divulgou hoje os locais das provas para os mais de 1 milhão de inscritos.

Resultados

Trata-se da primeira avaliação de professores com a possibilidade de ingresso na carreira do magistério. 

O presidente do Inep diz que os resultados de cada candidato (professor ou graduando nos cursos de licenciatura) que participar da Prova Nacional Docente poderá ser utilizados por três anos em concursos públicos e para processos seletivos simplificados que todas as redes realizam ao final de cada ano letivo. 

“Temos 1,08 milhão de inscritos. É um número muito significativo de candidatos à carreira docente e nós temos a expectativa de que dia 26 será um grande sucesso”. Palacios afirma que aproximadamente 280 mil são as pessoas que estão concluindo os cursos de licenciatura. 

Os outros cerca de 800 mil inscritos incluem quem já exerce a atividade docente (cerca de 300 mil), e mais de 500 mil que querem ingressar na carreira docente. O presidente do Inep afirma que 22 estados e aproximadamente 1,5 mil municípios aderiram à prova para ser utilizada nos exames de seleção.

Serão avaliadas 17 áreas da licenciatura. As provas têm 80 questões, sendo 30 de temas gerais da formação docente e 50 questões relativas à cada uma das especialidades.

A prova faz parte do programa Mais Professores, que prevê bolsas de estudo para aqueles que, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, queiram cursar as licenciaturas.

Relacionadas
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2014 Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – A professora do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, Maria Aparecida Castro durante aula na instituição, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Professor pode pedir Carteira Nacional Docente a partir desta quinta
Rio de Janeiro (RJ), 05/09/2024 – O diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Marcelo Viana durante o Festival Nacional da Matemática (FestMat) 2024 na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Domínio da matemática é instrumento de poder, diz presidente do Impa
Edição:
Aline Leal
PND Manuel Palácios Inep
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mauro Vieira e Marco Rubio têm encontro na Casa Branca, em Washington
Economia Vieira e Rubio dizem que Lula e Trump devem ter reunião em breve
qui, 16/10/2025 - 22:01
Nova Carteira Nacional de Habilitação - Foto por: Lidiana Cuiabano/Detran-MT
Geral Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
qui, 16/10/2025 - 21:06
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões
qui, 16/10/2025 - 21:00
Brasília, 29/10/2024 - Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Manuel Palácios. Participa do programa A Voz do Brasil. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Educação PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
qui, 16/10/2025 - 20:53
meia maratona do cristo
Esportes Carioca aproveita prova de rua para visitar o Cristo pela primeira vez
qui, 16/10/2025 - 20:47
Brasília (DF) 13/11/2024 - Foto tirada na sessão da Primeira Turma do STF - 12/11/2024 Ministro Alexandre de Moraes durante a sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Moraes corrige mandado e manda soltar presa do 8 de janeiro
qui, 16/10/2025 - 20:27
Ver mais seta para baixo