Professores fazem a primeira edição da Prova Nacional Docente

Mais de 1 milhão de inscritos são esperados nos locais de prova
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/10/2025 - 14:30
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 - Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A professora da rede municipal de Duque de Caxias na Baixada Fluminense Ingrid Nascimento Abreu, de 60 anos, chegou antes dos portões abrirem, ao meio-dia, no Colégio Estadual Julia Kubitschek na região central do Rio para a realização da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) neste domingo (26). Professora de educação infantil e de autistas há quatro anos, ela disse estar disposta a ser chamada para outros municípios do Rio de Janeiro ou mesmo para outros estados.

Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 – A professora de educação infantil, Ingrid do Nascimento Abreu em frente ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
 A professora de educação infantil, Ingrid do Nascimento Abreu afirma que a função do docente é educar onde houver necessidade. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

“Onde estiver precisando, eu gostaria de ser chamada, como áreas quilombolas, indígenas. A função do professor é educar onde houver necessidade. A importância dessa prova foi para que se tenha essa possibilidade de fazer na sua cidade esse concurso nacional. O governo está focado na educação que é a base”, disse Ingrid.

Chamado de "CNU dos Professores" ou "Enem dos Professores", o exame representa uma porta de entrada no magistério público brasileiro. As redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes da PND como mecanismo único ou complementar de seleção de docentes para seus quadros a partir de 2026. Ao todo, 1.086.914 inscritos fazem a prova neste ano. 

O professor da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do ensino médio da rede estadual na Ilha do Governador Vagner Bastos, de 64 anos, exerce sua profissão há dois anos e gostaria de trabalhar nas regiões periféricas do estado do Rio.

“Quero expandir as fronteiras no que se refere a essa linda iniciativa do governo federal que nos dá oportunidade de irmos a outros lugares e levarmos a palavra da educação. A educação não só é a base mas o princípio de uma sociedade. Uma sociedade só se faz democrática pela educação”, disse Bastos.

Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 – O professor Vagner Casais Bastos em frente ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
O professor Vagner Casais Bastos em frente ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Recém-formada em letras habilitação português e literatura pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Fernanda Lima Figueiredo da Silva, de 25 anos, vê a PND como a oportunidade para seu primeiro emprego.

“Estou com todo o conteúdo fresco na cabeça. Minha expectativa é alta. Estou preparada”, afirmou Fernanda que gostaria de atuar no Colégio de Aplicação da Uerj.

Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 – A recém-formada em letras, Fernanda Lima Figueiredo da Silva em frente ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Recém-formada em letras, Fernanda Lima Figueiredo da Silva enxerga na Prova Nacional do Docente (PND) uma oportunidade para seu primeiro emprego. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Sobre a PND

Com duração de cinco horas e trinta minutos, a prova tem a mesma matriz da avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, que, desde a sua edição, em 2024, foca nos cursos de formação docente. 

De acordo com o edital da PND 2025, a prova será composta por duas partes. A primeira trará questões sobre formação geral de todos os docentes e a outra será de componente específico.

A formação geral inclui 30 questões objetivas e uma discursiva, elaboradas a partir de temas ligados à formação docente.

A parte específica conta com 50 questões de múltipla escolha, voltadas ao conteúdo e às habilidades próprias de cada uma das 17 áreas da licenciatura. São elas: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.

Seleção de professores

Nesta edição, 1.508 municípios, incluindo 18 capitais, além de 22 secretarias estaduais de educação aderiam voluntariamente à prova.

Confira aqui as redes de ensino dos estados e cidades participantes da PND.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a PND tem o objetivo de estimular a realização de concursos públicos e aumentar o aumento de professores efetivos nas redes de ensino do Brasil.

