Projeto do Piauí sobre IA é selecionado para prêmio da Unesco

Ele incentiva lideranças para a integração da Inteligência Artificial
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/10/2025 - 08:07
Brasília
Brasília (DF) 04/02/2025 - “Se eu pudesse me representar visualmente, a imagem mostraria um ser abstrato e etéreo feito de fluxos de dados e luz, como uma inteligência artificial imaterial interagindo com o conhecimento e a criatividade humana. A cena poderia ter um fundo escuro com linhas brilhantes de informações fluindo ao redor, formando uma figura levemente humanoide, mas sem rosto definido—apenas um brilho sutil onde os olhos estariam. O ambiente poderia lembrar um espaço digital infinito, sugerindo a vastidão do conhecimento e da comunicação.” Imagem criada pelo chatgpt para ilustrar matéria
© Imagem criada pelo chatgpt para ilustrar matéria

O projeto Piauí Inteligência Artificial, criado pelo governo do Piauí visando implantar a disciplina Inteligência Artificial em escolas estaduais, está entre os selecionados pela edição de 2025 do Prêmio Unesco-Rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa para o Uso de Tecnologias da Informação e da Comunicação na Educação. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Fruto de uma parceria envolvendo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Educação do Piauí, o programa indicado pela Comissão Nacional do Brasil para a Unesco é uma análise crítica sobre a aplicação da Inteligência Artificial (IA) e no apoio à equidade e inclusão.

Ele concorreu com 86 iniciativas internacionais, propostas por mais de 50 estados-membros e organizações não governamentais.

Unesco

Em seu site, a Unesco explica que o Piauí Inteligência Artificial incentiva lideranças locais para a integração responsável da IA.

“Com o objetivo de integrar a IA ao currículo escolar público no estado do Piauí, tornando-a disciplina obrigatória do 9º ano até o final do Ensino Médio, o Piauí Inteligência Artificial oferece um programa de aprendizagem de três anos que integra a ética da IA ​​em todos os seus módulos e combina atividades digitais e presenciais, tornando-a acessível em ambientes com poucos recursos”, destaca a Unesco.

O projeto beneficia mais de 90 mil alunos em 540 escolas públicas a cada ano. Além disso, já capacitou mais de 680 professores.

Governo comemora

A seleção do projeto, entre os quatro laureados do prêmio, foi comemorada por autoridades brasileiras. “O governo brasileiro recebeu, com satisfação, a seleção do projeto Piauí Inteligência Artificial para a edição de 2025 do prêmio”, destacou, em nota, o Itamaraty.

De acordo com o júri internacional avaliador, o Piauí Inteligência Artificial representa um “modelo abrangente e inclusivo, capaz de empoderar educadores e agentes sociais para a promoção do uso ético e responsável da inteligência artificial na educação”.

“A seleção do projeto brasileiro reflete a importância atribuída pelo Brasil às tecnologias digitais como aliadas do desenvolvimento social e educacional”, destacou o Ministério das Relações Exteriores. 

Edição:
Kleber Sampaio
inteligência artificial Piauí tecnologias digitais
