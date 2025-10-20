logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Revalida 2025/2: prazo para envio de diploma médico começa hoje

Etapa é essencial para candidato avançar para segunda fase do exame
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/10/2025 - 12:02
Brasília
Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país, fazem a segunda etapa da edição 2017 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O prazo para os candidatos da primeira etapa da segunda edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida 2025/2) enviarem a documentação comprobatória da formação médica começa nesta segunda (20) e vai até a próxima sexta-feira (24). O exame foi aplicado nesse domingo (19), em todo o país.

O diploma, certificado ou declaração que comprove a conclusão de curso de medicina deve ser enviado frente e verso por meio do Sistema Revalida, no formato PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2 megabyte (MB).

No mesmo site, o interessado deve informar também dados da instituição de educação superior estrangeira de origem do diploma médico e o ano de conclusão do curso de medicina.

O documento estrangeiro precisa ser reconhecido pelo Ministério da Educação do país de origem ou órgão equivalente, além de estar autenticado pela autoridade consular brasileira.

O documento que não seja escrito em língua portuguesa, inglesa, francesa ou espanhola deve ser acompanhado de tradução juramentada.

O participante da primeira etapa do Revalida 2025/2 que não enviar qualquer documentação comprobatória de conclusão de curso (diploma, certificado ou declaração) estará automaticamente reprovado por falta de documentação e o edital prevê que não será aceito envio dos documentos fora do prazo.

Caso a documentação comprobatória de conclusão de curso tenha sido enviada e aprovada em edições anteriores, não precisa enviar mais uma vez, pois a homologação é automática por meio do Sistema Revalida.

Resultado

O resultado do recurso do documento enviado deverá ser consultado no Sistema Revalida em 17 de novembro.

Se o documento não for aprovado, o participante poderá solicitar recurso ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no prazo de 17 a 21 de novembro. O resultado final será conhecido em 5 de dezembro.

Caso o documento enviado não esteja em conformidade as regras do edital do Revalida 2/2025, o participante não poderá fazer a inscrição na segunda etapa do exame, mesmo que tenha obtido desempenho mínimo esperado (nota de corte) nas provas aplicadas nesse domingo.

Revalida

O processo do Revalida serve para avaliar a formação de brasileiros e estrangeiros que se formaram no exterior e querem exercer a medicina no Brasil.

O exame tem duas edições anuais e é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.

O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países.

Relacionadas
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Revalida 2025/2: nota de corte da primeira fase fica em 61 pontos
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Resultado da primeira etapa do Revalida 2025 é publicado
Edição:
Aécio Amado
Revalida 2025/2 diploma médico Inep médico estrangeiro medicina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país, fazem a segunda etapa da edição 2017 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).
Educação Revalida 2025/2: prazo para envio de diploma médico começa hoje
seg, 20/10/2025 - 12:02
El senador centrista y presidente electo boliviano Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) da su discurso de victoria en el Hotel Presidente en La Paz, Bolivia, October 19, 2025. REUTERS/Adriano Machado
Internacional Lula parabeniza presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz
seg, 20/10/2025 - 11:58
Logo da Agência Brasil
Geral Polícia apreende 3,5 toneladas de maconha no interior de São Paulo
seg, 20/10/2025 - 11:41
Brasília (DF), 01/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do lançamento do Plano Safra 2025/26, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula chama América Latina de zona de paz e critica intervenções
seg, 20/10/2025 - 11:39
Rio de Janeiro (RJ), 17/10/2025 - Caminhos da Reportagem mostra histórias de crianças e adolescentes que cresceram em instituições de acolhimento. Frame: TV Brasil
Cultura A Vida Depois do Acolhimento é tema do Caminhos da Reportagem
seg, 20/10/2025 - 11:30
HONG KONG - OCTOBER 20: A Boeing 747-400 cargo aircraft is seen after it skidded off the runway into the sea, following its suspected collision with a ground vehicle at the Hong Kong International Airport, in Hong Kong, China, on October 20, 2025. Two people were killed after an AIR ACT cargo plane hit a vehicle on the runway during landing, prompting authorities to suspend runway operations for investigation. Daniel Ceng / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Avião de carga sai da pista em Hong Kong e mata dois funcionários
seg, 20/10/2025 - 10:48
Ver mais seta para baixo