logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Após fazer o Enem, candidatos manifestam confiança e expectativa 

Alguns participantes ficaram surpresos com o tema da redação
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/11/2025 - 18:13
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada em todo o Brasil neste domingo (9), concede aos alunos até cinco horas e 30 minutos para responder questões e escrever a redação. Mas a partir de duas horas de realização - tempo mínimo exigido - alguns candidatos já tinham deixado o local de aplicação, bem antes das 19h, horário final.

A Agência Brasil conversou com alguns deles em pontos de aplicação do exame no Rio de Janeiro. 

Em meio ao reencontro com parentes e amigos e a abordagens de promotores de cursinhos e de faculdades privadas, os estudantes manifestaram sentimentos como confiança, expectativa para o próximo domingo - quando acontece o segundo dia de provas - e surpresa com o tema da redação: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Diego Jeferson Souza Nascimento, primeiro candidato a terminar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Estácio, na Tijuca. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Diego Jeferson Souza Nascimento foi o primeiro candidato a terminar as provas do Enem na Universidade Estácio, na Tijuca. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Diego Jeferson de Souza, de 17 anos, fez a prova no campus de uma universidade particular, no bairro do Maracanã. Ele foi o primeiro a deixar o local de provas, poucos minutos após as 15:30.

“A prova estava tranquila até, eu achei que estaria mais difícil, só deu uma dificultada na redação, porque eu estava com um tema em mente e foi totalmente outro”, disse o estudante que pretende fazer curso de ciências contábeis na faculdade.

Para ele, o fato de ter feito a prova rapidamente é sinal de confiança para o próximo domingo.

Cansativa

Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – A candidata Pâmela Rodrigues ao terminar o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no CEFET, no bairro do Maracanã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
A candidata Pâmela Rodrigues pretende fazer faculdade de direito. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Perto dali, Pâmela Rodrigues deixava o local de provas em uma unidade do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet). Na blusa que usava, exibia orgulhosa a frase estampada: “A educação transforma vidas e concretiza sonhos”. 

A candidata de 33 anos pretende fazer faculdade de direito e considerou a prova “bem cansativa”, acrescentando que piora as dores que tem nas costas.

“É uma prova bem complexa, muitas horas, o que acho que gera muito cansaço e acho que tem que trabalhar muito o nosso emocional, psicológico. Requer também um bom preparo para conseguir uma boa pontuação”, disse.

Pâmela também se surpreendeu com o tema da redação. “Eu achei que cairia algo de meio ambiente por estar muito em alta, a questão de desmatamento”, contou.

Julian de Souza, de 21 anos, que pretende cursar fisioterapia, classificou o desempenho de “razoável” e, apesar da surpresa com o assunto da redação, achou que foi um “bom tema”.

“O que eu acho do Enem é que é mais interpretação, acho que questões de texto cansam mais, mas foi tranquilo até”, avaliou.

Dificuldade

Outra candidata que vislumbra fazer faculdade na área da saúde é Caroline Rosa, de 17 anos, que quer estudar enfermagem. Ela achou a prova “um pouco difícil”.

“Com medo”, brincou. Ela já adiantou que a próxima semana será de estudo. “É matemática, né? Então tem que estudar à beça”.

Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – A candidata Graziele Silva dos Santos ao terminar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Estácio, na Tijuca. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Graziele Silva dos Santos achou a prova difícil Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil - Fernando Frazão/Agência Brasil

Graziele Silva dos Santos, de 17 anos, se imagina fazendo faculdade na área de logística e não achou o exame tranquilo.

“Achei um pouco difícil, mas talvez eu consiga”, disse ela, que considerou importante o tema da redação.

“Foi importante cair porque não é algo que muita gente pensa. Então é importante para a gente treinar”, diz. 

Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – A candidata Maria Clara Camargos ao terminar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Estácio, na Tijuca. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Maria Clara Camargos ficou surpresa com o assunto da redação Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Maria Clara Camargos, de 17 anos, classificou o primeiro dia do Enem como desafiador. “Mas foi bom, não foi tão ruim não”.

A estudante quer ser psicóloga e foi mais uma que ficou surpresa com o assunto da redação. “Eu estava confiante de que seria sobre a tecnologia, que eu teria mais argumentos”.

Entre os candidatos, havia os que confessaram não ter estudado muito para a prova, como Cauã Pereira Barbosa, de 18 anos. “Vou fazer área militar, então eu vim aqui só para fazer mesmo”, relatou ele, que ainda nutre o interesse em cursar ciência da computação.

Processo seletivo

Mais de 4,8 milhões de candidatos estavam habilitados a participar do Enem.

Além da redação, a prova deste domingo cobrou questões de múltipla escolha das seguintes áreas do conhecimento: língua portuguesa; literatura; língua estrangeira (inglês ou espanhol); história; geografia; filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação.

O segundo dia de prova é no próximo domingo (16), quando serão cobrados conteúdos de ciências da natureza e matemática.

Além de avaliar o ensino nas escolas, O Enem é a principal porta de entrada em universidades, principalmente nas públicas. A nota pode ser usada pelos estudantes no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), voltado às públicas, e no Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), os dois direcionados a instituições particulares.

Relacionadas
14/06/2023 Brasília (DF) - Lar dos velhinhos - Dia 15/06/2023, Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. Foto Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Tema da redação do Enem ajuda a debater etarismo, dizem professores 
Brasília, DF 09/11/2025 - Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Estudantes chegam cedo para o Enem e relatam superação e confiança
Edição:
Sabrina Craide
Enem Enem 2025
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belo Horizonte - 09/11/2025 -Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Esportes Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes
dom, 09/11/2025 - 18:42
Brasília (DF), 09/07/2025 - O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, durante entrevista coletiva para anunciar a liberação de R$ 1 bilhão em recursos públicos para operações de microcrédito rural nas regiões Norte e Centro-Oeste, oriundos dos Fundos Constitucionais de Financiamento. O total de recursos disponíveis será de até R$ 500 milhões para o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e de até R$ R$ 500 milhões para o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Ainda é impossível mensurar todos os danos do tornado, diz ministro
dom, 09/11/2025 - 18:28
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Após fazer o Enem, candidatos manifestam confiança e expectativa 
dom, 09/11/2025 - 18:13
Chile - 09.11.25 - - Parapan de Jovens Chile 2025. Final do Futebol de Cegos entre Brasil e Colômbia em Santiago, Chile. Foto: Alessandra Cabral/CPB
Esportes Brasil encerra Parapan de Jovens na liderança do quadro de medalhas
dom, 09/11/2025 - 17:33
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Enem 2025: entenda quem pode solicitar a reaplicação das provas
dom, 09/11/2025 - 17:33
Logo da Agência Brasil
Geral Padre e mais 2 pessoas morrem em desabamento em Salvador
dom, 09/11/2025 - 17:25
Ver mais seta para baixo