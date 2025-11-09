logo ebc
Educação

Enem 2025: portões são fechados em todo o Brasil

Exame é principal porta de entrada para o ensino superior
Lílian Beraldo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/11/2025 - 13:02
Brasília
São Paulo (SP), 09/11/2025 - Estudantes no primeiro dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil.
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram fechados às 13h em todo o Brasil. A partir de agora, nenhum candidato poderá entrar para fazer a prova. 

O exame é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior. Os candidatos terão acesso aos cadernos de prova às 13h30.

Neste domingo (9), os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para responder a 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.

Serão cobrado conteúdos das seguintes áreas do conhecimento: língua portuguesa; literatura; língua estrangeira (inglês ou espanhol); história; geografia; filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. 

O término regular está agendado para as 19h, no horário de Brasília.

Edição:
Graça Adjuto
