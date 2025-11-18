logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Enem: candidatos já podem acessar cartões de inscrição no Pará

Documento está disponível para Belém, Ananindeua e Marituba
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/11/2025 - 13:09
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2025 para quem vai fazer a prova nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, já está disponível.

Os candidatos podem acessar o documento na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A aplicação diferenciada nos três municípios do Pará começa no dia 30 deste mês, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), em Belém.

O documento traz as informações individualizadas sobre local e número da sala de aplicação da prova, número de inscrição, datas e horários de realização do exame, além de indicar se o inscrito tem direito a atendimento especializado ou tratamento por nome social, quando previamente solicitado e aprovado pelo Inep.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Dias de provas

Em 30 de novembro, os inscritos farão as 90 questões das provas do primeiro dia, nas áreas de linguagens e ciências humanas, além da prova de redação. No domingo seguinte - 7 de dezembro - segundo dia de provas, os candidatos vão testar conhecimentos em matemática e ciências da natureza.

Embora não seja item obrigatório, o Inep recomenda levar impresso o Cartão de Confirmação de Inscrição, que reúne as informações logísticas necessárias

Candidatos do Pará

Ananindeua tem 26.415 inscritos confirmados no Enem 2025. Belém, 82.478 e Marituba, 4.614. Os dados estão no Painel do Enem 2025, disponibilizads no portal do Inep, vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Ao todo, o estado do Pará teve mais de 289.392 inscrições confirmadas, das quais 185.823 são de candidatos autodeclarados pardos, mais de 34,9 mil são de participantes autodeclarados pretos e 2,7 mil, indígenas.

Mais de 83,6 mil inscritos do estado são concluintes do ensino médio nas redes de ensino pública e privada.

Pé-de-Meia

Os concluintes do ensino médio em 2025 que fazem parte do programa Pé-de-Meia e participarem dos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem receber um incentivo adicional de R$ 200, em parcela única depositada na conta da Caixa Econômica Federal aberta em nome do estudante.

Reaplicação

O participante de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que não fizer as provas em 30 de novembro ou 7 de dezembro, por problemas logísticos ou doenças listadas no edital, poderá solicitar a reaplicação da prova do dia em que faltou.

O prazo para solicitação da reaplicação tem início em 8 de dezembro e término, em 12 de dezembro de 2025. As solicitações serão analisadas, individualmente, pelo Inep.

O Enem

O resultado final do Enem 2025 será divulgado em janeiro pelo Inep, em data a ser definida.

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem ser usadas para acesso a universidades públicas, em diversas modalidades; para concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas; para pleitear o crédito estudantil para o pagamento das mensalidades de faculdades privadas; para ingresso sem vestibular em faculdades; para estudar em Portugal; para autoavaliação pelo treineiros; e para certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência nessa etapa do ensino básico.

Relacionadas
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Renda e cor são determinantes para não concluir ensino médio no país
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Enem: provas foram longas, mas com questões fáceis, dizem candidatos
Edição:
Maria Claudia
Enem cartão de inscrição Belém Ananindeua Marituba Pará
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/07/2025 - Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante audiência na Comissão de Segurança da Câmara. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Em CPI, PF pede aumento de 38% em orçamento e sugere dobrar efetivo
ter, 18/11/2025 - 14:07
Brasília - 18/11/2025 - CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza reunião para ouvir dois depoimentos. À mesa, em pronunciamento, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Geral PF não vê conexão de facções brasileiras com terrorismo internacional
ter, 18/11/2025 - 14:07
Julgamento da Ação Penal 2696 -Núcleo 3 Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF retoma julgamento do Núcleo 3 da trama golpista após intervalo
ter, 18/11/2025 - 14:06
São Geraldo do Araguaia (PA) - 18/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a visita à Ponte Xambioá e o corte da fita de inauguração. Ponte Xambioá, BR-153/TO, Km 1,7 – São Geraldo do Araguaia (PA). Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Lula inaugura ponte que liga Tocantins e Pará sobre o Rio Araguaia
ter, 18/11/2025 - 14:05
Brasília - 18/11/2025 - CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza reunião para ouvir dois depoimentos. À mesa, em pronunciamento, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Política Fraudes financeiras podem chegar a R$ 12 bilhões, estima diretor da PF
ter, 18/11/2025 - 14:00
Belém (PA), 12/11/2025 - Pessoas em frente a fachada do pavilhão, chegam para participar de plenárias na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Mais de 2 mil drones irregulares são identificados na COP30
ter, 18/11/2025 - 13:17
Ver mais seta para baixo