logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Escolas indígenas recebem 1° livro infantil em língua do Alto Xingu

Livro Ingu Helü foi escrito no idioma kuikuro e em português
Alice Rodrigues* – Agência Brasil
Publicado em 25/11/2025 - 13:25
Rio de Janeiro

Cerca de mil crianças indígenas do Alto Xingu vão receber exemplares do primeiro livro infantil escrito na sua língua de origem, o idioma kuikuro.

O livro Ingu Helü (De Olho Aberto, em portugês) será distribuído para nove aldeias de quatro povos do Território Indígena do Xingu, no Mato Grosso.  

A publicação é de autoria do educador Daniel Massa e do professor Mutuá Mehinaku, e traz 45 verbetes escritos em kuikuro traduzidos para o português. Cada verbete é acompanhado de um desenho para colorir do ilustrador Ricardo Moura. 

Mehinaku é professor de uma escola estadual na aldeia Ipatse, do Alto Xingu, e conta que a falta de material pedagógico especializado foi o que motivou o projeto. 

“Dou aulas há mais de 20 anos e vinha observando todos os materiais que recebíamos para a alfabetização das nossas crianças. Eram livros bonitos e de bom conteúdo, mas não eram voltados para a nossa aldeia, para o nosso povo. Senti que a gente precisava produzir a nossa própria cartilha”, disse.

O Território Indígina do Xingu fica entre o Cerrado e a Amazônia e abriga 16 povos e quatro grupos linguísticos, com uma população de mais de seis mil pessoas. 

O kuikuro é parte do tronco linguístico karib, que tem cerca de 40 línguas com 60 a 100 mil falantes ao todo, espalhados por países da região da Amazônia.

No Alto Xingu, os povos falantes de kuikuro são: Kuikuro, Kalapalo, Matipu e Nahukwá. 

Ocupar espaços

O livro foi lançado no último dia 20 durante a Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS), no Rio de Janeiro. O painel  A Educação para a Diversidade nas Escolas Indígenas e Não-indígenas contou com a presença dos autores Massa, Mehinaku e Moura. 

Segundo eles, o livro também é uma oportunidade de aprendizado para escolas urbanas, como uma forma de abrir os olhos de não-indígenas sobre a realidade dos povos do Alto Xingu. 

Durante o evento, participaram também outros nomes da literatura indígena, como Eliane Potiguara e Márcia Kambeba. 

*Estagiária sob a supervisão da jornalista Mariana Tokarnia.

Edição:
Denise Griesinger
Indígena Livro infantil Alto Xingu
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 25/11/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre o Crime Organizado para ouvir o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Falta integrar polícias contra facções, diz promotor que investiga PCC
ter, 25/11/2025 - 13:25
Logo da Agência Brasil
Educação Escolas indígenas recebem 1° livro infantil em língua do Alto Xingu
ter, 25/11/2025 - 13:25
Brasília (DF), 25/11/2025 - Marcha das mulheres negras na esplanada dos ministérios Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Direitos Humanos Marcha em Brasília une mulheres de todo país na luta contra o racismo
ter, 25/11/2025 - 13:22
Brasília, (DF), 25/11/2025 – Ministro da Secretária-geral, Guilherme Boulos, participa do programa Bom dia, Ministro, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Fim da escala 6x1 terá transição para micro e pequenas empresas
ter, 25/11/2025 - 13:13
Brasília -DF 25/11/2025 - Sessão solene em Homenagem à Marcha das Mulheres Negras 2025. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Direitos Humanos Sessão solene na Câmara homenageia Marcha das Mulheres Negras
ter, 25/11/2025 - 13:08
Marquinhos em treino do Paris St Germain 16/9/2025 REUTERS/Abdul Saboor
Esportes Marquinhos pode fazer 500º jogo pelo PSG contra o Tottenham na quarta
ter, 25/11/2025 - 12:45
Ver mais seta para baixo