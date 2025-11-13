logo ebc
Gabarito do Enem 2025 sai nesta quinta-feira

Inep não informou horário de liberação
Agência Brasil
Publicado em 13/11/2025 - 13:34
Brasília
São Paulo (SP), 09/11/2025 - Estudantes no primeiro dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil.
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deve divulgar nesta quinta-feira (13) o gabarito oficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As provas objetivas foram aplicadas no último domingo (9).

A data foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante entrevista coletiva de balanço do primeiro dia de aplicação das provas.

O Inep não informou o horário da liberação do gabarito. Os candidatos poderão conferir como foram na prova na seção Provas e Gabaritos, disponibilizada pelo instituto. 

Primeiro dia

Cerca de 3,51 milhões de estudantes resolveram 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação para desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo, com o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”

As provas do Enem 2025 foram aplicadas em 164.906 salas, distribuídas em 1.805 municípios de todas as 27 unidades da federação. 

Lílian Beraldo
Gabarito Enem 2025 Provas Inep MEC
