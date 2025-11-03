logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Inep prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas

Inscrições devem ser feitas pelo Sistema BNI até sexta-feira
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 18:29
Brasília
Edifício sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou até esta sexta-feira (7) o prazo de inscrição para professores de cursos de medicina interessados em compor o Cadastro de Elaboradores e Revisores de Itens da Educação Superior (Ceres) do Banco Nacional de Itens da Educação Superior (BNI-ES).

A chamada pública é voltada à elaboração de questões e revisão de itens para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior (Revalida) e para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

A seleção prevê reserva de vagas para pretos, pardos e/ou quilombolas (20%), indígenas (3%) e pessoas com deficiência (5%), mediante autodeclaração e comprovação documental.

As inscrições podem ser feitas pelo Sistema BNI com apresentação obrigatória de documentos como diploma, declaração de docência, além da assinatura do termo de compromisso e sigilo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Quem pode se candidatar

Para participar, o candidato deve ter diploma de graduação em medicina emitido por instituição de ensino superior credenciada. Também é exigido título de especialização stricto sensu ou lato sensu registrado em, pelo menos, uma das seguintes áreas: 

  • clínica médica;
  • cirurgia geral; 
  • pediatria; 
  • ginecologia e obstetrícia; 
  • medicina de família e comunidade;
  • saúde coletiva ou saúde mental.

Também é necessário atuar como docente em curso de medicina e comprovar o vínculo por meio de declaração assinada pelo coordenador do curso ou representante legal da instituição de ensino superior, onde dá aulas.

O candidato não pode ser servidor do Ministério da Educação (MEC), Inep ou órgãos vinculados.

Remuneração

O Inep irá remunerar as atividades de elaboração e revisão de itens de exames e questionários por meio do Auxílio de Avaliação Educacional (AAE). O valor unitário do AAE por item elaborado será de R$ 500, e R$ 300, por item revisado técnico-pedagogicamente.

Conforme o edital com as regras da chamada pública, o resultado da preliminar da análise da documentação comprobatória será divulgado em 11 de novembro e a convocação para capacitação está agendada para 14 de novembro.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Inep publica resultado dos recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Enamed: registro de presença de aluno na prova vai até 11 de dezembro
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 - Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Inep divulga gabarito preliminar da Prova Nacional Docente
Edição:
Fernando Fraga
Inep Médicos Revalida Enamed
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Na nona alta seguida, bolsa supera os 150 mil pontos pela primeira vez
seg, 03/11/2025 - 19:35
Brasília 03/11/2025 - EBC e COC/Fiocruz se unem no podcast inédito “S.O.S! Terra Chamando!” sobre a saúde do planeta. CRÉDITO: ARTE MARKETING/EBC
Meio Ambiente EBC e COC/Fiocruz se unem em podcast sobre a saúde do planeta
seg, 03/11/2025 - 19:03
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Atendimento aos familiares durante o reconhecimento dos corpos dos mortos na Operação Contenção no Instituto Médico Legal. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Depoimentos à defensoria do RJ denunciam violações em megaoperação
seg, 03/11/2025 - 18:55
Edifício sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Educação Inep prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas
seg, 03/11/2025 - 18:29
Rio de Janeiro - 03/11/2025 - O ministro do STF Alexandre de Moraes visita a Sala de Inteligência e Controle do Centro Integrado de Comando e Controle, ao lado do governador Cláudio Castro (PL). Foto: Philippe Lima/Divulgação.
Justiça Castro e Moraes discutem operação e retomada de territórios no Rio
seg, 03/11/2025 - 18:20
Brasília - 03/11/2025 - Ministério da Saúde lança campanha nacional de combate às arboviroses. Foto: João Risi/MS
Saúde Ministério da Saúde intensificará mobilização contra dengue no Brasil
seg, 03/11/2025 - 18:12
Ver mais seta para baixo