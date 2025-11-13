logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Participantes do Enem podem estudar por aplicativo do MEC

Simuladão terá 90 questões de matemática, biologia, química e física
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/11/2025 - 18:29
Brasília
Brasília (DF), 10/10/2025 – Aplicativo MEC Enem apresenta questões e simulados do exame Ferramenta lançada pelo MEC visa apoiar estudantes na preparação para o Enem, com simulados de questões alternativas, correção automatizada de redação, materiais de reforço e assistente virtual Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 que farão as provas de ciências da natureza e matemática no próximo domingo (16) podem contar com o aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem , para revisar os conteúdos.

O aplicativo (app) - lançado pelo Ministério da Educação (MEC) - visa apoiar estudantes na preparação para o Enem.

O app do Simuladão do Enem está disponível nas lojas de aplicativos Apple Store e Google Play. Também pode ser acessado na internet

Os interessados precisam se conectar pela plataforma Gov.Br, com o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Em seguida, o estudante deve se cadastrar no aplicativo ou no site.

Conteúdos

Após se cadastrar na ferramenta com o login gov.br, o estudante terá acesso a conteúdos nos formatos de vídeo e apostilas.

A plataforma também apresenta as seguintes funcionalidades:  

  • trilhas de estudo segmentadas por complexidade e campo do conhecimento;  
  • simulados completos com questões de provas do Enem; 
  • simulados de questões alternativas por campo do conhecimento,
  • assistente virtual com inteligência artificial para construir planos ou cronogramas de estudo personalizados,
  • tira-dúvidas do estudante, com base em conteúdos exclusivos das matérias que caem no Enem

As conquistas e as pontuações de cada estudante ficam registradas em um perfil privado, sendo possível para o usuário do aplicativo, se quiser, compartilhar sua evolução nas redes sociais.  

Segundo dia de Enem

No domingo (16), os participantes resolverão questões de ciências da natureza e suas tecnologias; e de matemática e suas tecnologias.

Os portões abrem às 12h e serão fechados  às 13h (no horário de Brasília). A aplicação das provas começa às 13h30 e termina às 18h30, portanto, meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo de provas. 

Reaplicação

Os participantes que perderam a aplicação das provas do primeiro dia do Enem 2025 devido a problemas logísticos - desastres naturais ou por serem acometidos por doenças infectocontagiosas - terão a reaplicação do exame garantida. 

Por isso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que, se for possível, os candidatos devem fazer o segundo dia de provas, mesmo que tenham perdido a aplicação das provas do último domingo.

As provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro. O prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, no site do Inep, será do dia 17 de novembro até as 12h de 21 de novembro (horário de Brasília).

Efeitos da COP30 

Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o primeiro dia de provas do Enem 2025 está agendado para 30 de novembro e o segundo será em 7 de dezembro, em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), na capital paraense no período da aplicação regular do exame. 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Beneficiário do Pé-de-Meia ganha R$ 200 se fizer dois dias de Enem
Brasília (DF) 09/11/2025 - Candidatos chegam para fazer a prova nesse primeiro dia de Enem Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Abstenção no primeiro dia do Enem 2025 chegou a 27%
Edição:
Kleber Sampaio
Enem provas MEC Inep aplicativo Enem 2025
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) 13/11/2025 - Governador Tarcísio de Freitas participa do leilão de sistema de travessias hídricas na B3. Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Consórcio Acquavias vence leilão de balsas em São Paulo
qui, 13/11/2025 - 19:08
Brasília - 13/10/2025 -Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o ex-presidente do Instituto Alessandro Antonio Stefanutto. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Geral PF diz que ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil mensais de propina
qui, 13/11/2025 - 19:02
Belém (PA), 13/11/2025 - Vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participam do painel Racismo Ambielntal e Mudanças Climáticas, na Zona Azul da COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Vice-presidente da Colômbia acusa ONU de racismo no debate ambiental
qui, 13/11/2025 - 18:31
Brasília (DF), 10/10/2025 – Aplicativo MEC Enem apresenta questões e simulados do exame Ferramenta lançada pelo MEC visa apoiar estudantes na preparação para o Enem, com simulados de questões alternativas, correção automatizada de redação, materiais de reforço e assistente virtual Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Educação Participantes do Enem podem estudar por aplicativo do MEC
qui, 13/11/2025 - 18:29
marta, seleção feminina, futebol
Esportes Marta é indicada ao prêmio de gol mais bonito da temporada da Fifa
qui, 13/11/2025 - 18:28
Brasília 13/11/2025 - Secretário Nacional de Assuntos Legislativos do MJSP, Marivaldo Pereira, durante entrevista para Agência Brasil. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Política Governo mantém críticas após 4ª versão do PL Antifacção de Derrite
qui, 13/11/2025 - 18:05
Ver mais seta para baixo