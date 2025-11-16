logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Tiroteio suspende prova do Enem em escola no Rio

Troca de tiros entre PM e criminosos interditou Avenida Brasil
Agência Brasil
Publicado em 16/11/2025 - 20:14
Brasília
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) alocados no Ciep 173 Rainha Nzinga Angola, em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, farão a prova em outra data. O local foi fechado em razão de um tiroteio que interditou a Avenida Brasil neste domingo (16). 

O Ministério da Educação (MEC) informou que a prova será reaplicada para esses candidatos no dia 17 de dezembro. Hoje, participantes em todo o país fizeram as provas de ciências da natureza e matemática, que foram encerradas às 18h30 (horário de Brasília). 

Tiroteio

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, por volta das 11h, policiais militares do Batalhão de Choque foram chamados sobre tentativa de assalto perto da comunidade de Acari, na zona norte da cidade. Ao chegarem ao local, dois homens em uma motocicleta estavam tentando parar o fluxo de veículos da via para roubar os motoristas, conforme a polícia.

“Durante a tentativa de abordagem, os criminosos efetuaram disparos na direção dos policiais, que reagiram. Por conta da troca de tiros, o tráfego de veículos na via foi temporariamente bloqueado para resguardar a integridade física de quem passava pelo local”, informou a PM.

Ninguém ficou ferido. Após a troca de tiros, equipes do Batalhão de Choque e outros agentes, com apoio de agentes da Força Nacional de Segurança, fizeram buscas na região. Os suspeitos não foram localizados.

Os agentes do Batalhão de Polícia de Choque atuam na Operação Percurso Seguro, cujo objetivo é reforçar a segurança nas vias expressas, para impedir roubos de cargas e veículos.

O policiamento foi reforçado na região. 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Enem: provas foram longas, mas com questões fáceis, dizem candidatos
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Enem 2025: entenda quem pode solicitar a reaplicação das provas
Edição:
Carolina Pimentel
Enem 2025 Tiroteio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Tiroteio suspende prova do Enem em escola no Rio
dom, 16/11/2025 - 20:14
Belém (PA), 12/11/2025 - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, fala em entrevista para a TV Brasil e Agência Brasil no estúdio da EBC, na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente China apoia combate à mudança do clima, diz presidente da COP30
dom, 16/11/2025 - 20:00
Brasília (DF) 16/11/2025 – Encontro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura Foto: Anderson Coutinho/Minitério da Cultura
Cultura Encontro em Brasília reunirá mais de 600 agentes de cultura
dom, 16/11/2025 - 19:52
Logo da Agência Brasil
Geral Tiroteio interditou Avenida Brasil no Rio de Janeiro
dom, 16/11/2025 - 19:33
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Enem: provas foram longas, mas com questões fáceis, dizem candidatos
dom, 16/11/2025 - 19:18
Rio de Janeiro (RJ), 14/11/2025 - Foto feita em - 31/07/2024 - A cantora e compositora, Alcione, participa de gravação de tributo a sua carreira no programa 'Sem Censura', no estúdio da TV Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Alcione ganha tributo em programa especial da Rádio Nacional
dom, 16/11/2025 - 18:24
Ver mais seta para baixo