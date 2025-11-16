Tiroteio suspende prova do Enem em escola no Rio

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) alocados no Ciep 173 Rainha Nzinga Angola, em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, farão a prova em outra data. O local foi fechado em razão de um tiroteio que interditou a Avenida Brasil neste domingo (16).

O Ministério da Educação (MEC) informou que a prova será reaplicada para esses candidatos no dia 17 de dezembro. Hoje, participantes em todo o país fizeram as provas de ciências da natureza e matemática, que foram encerradas às 18h30 (horário de Brasília).

Tiroteio

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, por volta das 11h, policiais militares do Batalhão de Choque foram chamados sobre tentativa de assalto perto da comunidade de Acari, na zona norte da cidade. Ao chegarem ao local, dois homens em uma motocicleta estavam tentando parar o fluxo de veículos da via para roubar os motoristas, conforme a polícia.

“Durante a tentativa de abordagem, os criminosos efetuaram disparos na direção dos policiais, que reagiram. Por conta da troca de tiros, o tráfego de veículos na via foi temporariamente bloqueado para resguardar a integridade física de quem passava pelo local”, informou a PM.

Ninguém ficou ferido. Após a troca de tiros, equipes do Batalhão de Choque e outros agentes, com apoio de agentes da Força Nacional de Segurança, fizeram buscas na região. Os suspeitos não foram localizados.

Os agentes do Batalhão de Polícia de Choque atuam na Operação Percurso Seguro, cujo objetivo é reforçar a segurança nas vias expressas, para impedir roubos de cargas e veículos.

O policiamento foi reforçado na região.