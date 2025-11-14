logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

TV Brasil acompanha ao vivo segundo dia do Enem com boletins

Das 11h às 18h, os boletins serão exibidos a cada hora
EBC
Publicado em 14/11/2025 - 15:56
Brasília
09/11/2025 - Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. Fotos: Angelo Miguel/MEC
© Angelo Miguel/MEC

A TV Brasil, canal público da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), prepara uma cobertura especial para o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, no próximo domingo (16). Assim como no primeiro dia de provas, realizado no dia 9, a emissora fará entradas ao vivo ao longo da programação, com equipes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além da participação de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Das 11h às 18h, os boletins serão exibidos a cada hora, com informações sobre a movimentação nos locais de prova, expectativas dos candidatos, dados sobre os inscritos e eventuais ocorrências. A cobertura contará com o apoio das emissoras PrefTV/Caruaru, TV Pernambuco e TVE/ES, que farão entradas de suas regiões para mostrar a realidade dos estudantes em diferentes partes do país.

“O segundo dia do Enem é decisivo para milhões de estudantes e a TV Brasil estará presente para acompanhar cada momento. Nosso objetivo é oferecer informação útil e segura, mostrando a movimentação nos locais de prova e trazendo orientações que ajudem os candidatos a manter a tranquilidade. É comunicação pública a serviço da educação e da cidadania”, afirma Cidinha Matos, diretora de jornalismo da EBC.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão também no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Enem 2025 – Cobertura especial TV Brasil ao vivo
Domingo (16), a partir das 11h

TV Brasil na internet e nas redes sociais

  • Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
  • Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
  • Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
  • YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
  • X – https://x.com/TVBrasil
  • TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
  • TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br
Relacionadas
Brasília (DF) 10/11/2024 –Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Enem 2025: Inep adota modelo testlets na elaboração das provas
Brasília (DF), 10/10/2025 – Aplicativo MEC Enem apresenta questões e simulados do exame Ferramenta lançada pelo MEC visa apoiar estudantes na preparação para o Enem, com simulados de questões alternativas, correção automatizada de redação, materiais de reforço e assistente virtual Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Participantes do Enem podem estudar por aplicativo do MEC
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025
TV Brasil Enem boletim ao vivo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu no tarifaço
sex, 14/11/2025 - 16:41
Brasília (DF), 24/08/2023, O tenente-coronel, Mauro Cid, depõe na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Justiça PF sugere a Moraes incluir Cid em programa de proteção a testemunhas
sex, 14/11/2025 - 16:41
Mariana (MG) - Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), atingido pelo rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Justiça Caso Samarco: nova etapa de responsabilização é marcada para dezembro
sex, 14/11/2025 - 16:35
George e Saymon vencem duelo 100% brasileiro contra André e Renato na estreia do Mundial de vôlei de praia - em 14/11/2025
Esportes Duplas do Brasil estreiam com 6 vitórias no Mundial de Vôlei de Praia
sex, 14/11/2025 - 16:05
Florianópolis ,Ponte Hercílio Luz
Justiça DPU recomenda que Florianópolis deixe de controlar entrada de pessoas
sex, 14/11/2025 - 16:00
09/11/2025 - Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. Fotos: Angelo Miguel/MEC
Educação TV Brasil acompanha ao vivo segundo dia do Enem com boletins
sex, 14/11/2025 - 15:56
Ver mais seta para baixo