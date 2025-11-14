TV Brasil acompanha ao vivo segundo dia do Enem com boletins
A TV Brasil, canal público da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), prepara uma cobertura especial para o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, no próximo domingo (16). Assim como no primeiro dia de provas, realizado no dia 9, a emissora fará entradas ao vivo ao longo da programação, com equipes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além da participação de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).
Das 11h às 18h, os boletins serão exibidos a cada hora, com informações sobre a movimentação nos locais de prova, expectativas dos candidatos, dados sobre os inscritos e eventuais ocorrências. A cobertura contará com o apoio das emissoras PrefTV/Caruaru, TV Pernambuco e TVE/ES, que farão entradas de suas regiões para mostrar a realidade dos estudantes em diferentes partes do país.
“O segundo dia do Enem é decisivo para milhões de estudantes e a TV Brasil estará presente para acompanhar cada momento. Nosso objetivo é oferecer informação útil e segura, mostrando a movimentação nos locais de prova e trazendo orientações que ajudem os candidatos a manter a tranquilidade. É comunicação pública a serviço da educação e da cidadania”, afirma Cidinha Matos, diretora de jornalismo da EBC.
