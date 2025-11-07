logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Veículos da EBC fazem cobertura especial do Enem 2025 neste domingo

Boletins ao vivo mostrarão a movimentação nos locais de prova
Agência Brasil
Publicado em 07/11/2025 - 19:03
Brasília
Brasília (DF) 10/11/2024 –Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
© Jose Cruz/Agência Brasil

Os veículos públicos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) preparam uma cobertura especial para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Neste domingo (9), a TV Brasil irá contar com entradas ao vivo ao longo da programação, com participações de equipes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. 

Das 11h às 18h, os boletins, exibidos a cada hora, trarão rodízios com as movimentações nos locais de prova, expectativas, dados sobre os inscritos, eventuais ocorrências durante o dia e particularidades de cada região. Os canais parceiros TVE/ES, PrefTV/Caruaru, TV Pernambuco e TV Ceará integram a cobertura do Enem. 

"A cobertura da TV Brasil para o Enem 2025 reforça o papel essencial da comunicação pública: garantir acesso à informação de qualidade, com foco no interesse coletivo. Nosso compromisso é oferecer um conteúdo que oriente, esclareça e incentive os estudantes de todo o país”, explica Cidinha Matos, diretora de jornalismo da EBC.  

A Agência Brasil também terá uma cobertura especial, acompanhando os locais de prova e principais informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sobre o andamento da aplicação. Na Rádio Nacional, o jornalismo irá trazer informações e dicas para os participantes. A Radioagência Nacional também conta com conteúdos especiais para ajudar na preparação dos estudantes. 

Relacionadas
Brasília (DF) 05/11/2025 – Cintia Etsuko Yamashita, coordenadora pedagógica da Escola Bilíngue Pueri Domus da Aclimação, em São Paulo. Foto: Cintia Etsuko Yamashita/Arquivo pessoal
Enem 2025: saiba como consultar o local de prova
Brasília (DF) 01/11/2024 Aulão preparativo para o ENEM no Colégio SIGMA. Foto José Cruz/Agência Brasil
Enem 2025: dicas de estudos na reta final para ter bom desempenho
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Foto: Divulgação/INEP
Enem 2025: quase triplica número de participantes com 60 anos ou mais
Enem 2025 EBC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a fotografia oficial da Cúpula do Clima (COP30). Parque da Cidade – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Combate à fome deve ser meta climática, diz cúpula em Belém
sex, 07/11/2025 - 20:32
Belém (PA) 07/11/2025 Marinha, BNDES e Cemaden assinam protocolo de intenções para prevenção de desastres naturais em Belém (PA). A cerimônia contou com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação(MCTI), Luciana Santos,; o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante e o Comandante da MB, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen. Foto Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente BNDES, Marinha e Cemaden fecham acordo para resposta a desastres
sex, 07/11/2025 - 20:19
troféu, copa do brasil feminina
Esportes Final da Copa do Brasil Feminina será disputada no dia 20 de novembro
sex, 07/11/2025 - 20:03
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Rio de Janeiro tem previsão de ventos fortes e ressaca até domingo
sex, 07/11/2025 - 19:56
Brasília - 14/10/2025 - Secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, debate PEC da Segurança Pública na Câmara Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Motta anuncia Derrite como relator do projeto antifacção
sex, 07/11/2025 - 19:51
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Paciente é atendida por dentistas nos serviços de odontologia do Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Brasil reafirma compromisso de reduzir uso de amálgama com mercúrio
sex, 07/11/2025 - 19:40
Ver mais seta para baixo