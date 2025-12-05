logo ebc
Enem: saem gabaritos do 1º dia de prova em Belém

Datas diferenciadas foram definidas por causa da COP30
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/12/2025 - 09:49
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os gabaritos do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará.

Foram registrados, ao todo, 95.784 inscritos para a prova nos três municípios, sendo 21.775 concluintes do ensino médio. Belém concentra o maior número de participantes (69.647). Em seguida estão Ananindeua (22.183) e Marituba (3.954).

Segundo dia de provas

No próximo domingo (7), os participantes participam do segundo dia de provas, incluindo questões de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. A aplicação das provas começa às 13h30 e termina às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo). A aplicação segue o horário de Brasília (DF).

Segundo o Inep, o participante com solicitação de tempo adicional aprovada terá direito a 60 minutos extras em cada dia de aplicação das provas. No caso de solicitação aprovada para o recurso de videoprova em libras, o acréscimo será de 120 minutos.

Datas diferentes

As datas diferenciadas da aplicação do Enem nos três municípios foram definidas por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém no mesmo período da aplicação regular da prova em todo o país. 

Reaplicação

Participantes inscritos e confirmados para o Enem em Belém, Ananindeua e Marituba que não puderam participar do exame por alguma intercorrência prevista no edital podem solicitar a reaplicação.

O prazo para o pedido começa no próximo dia 8 e segue até as 12h do dia 12 de dezembro. As solicitações serão analisadas individualmente pelo Inep.

O recurso atende às pessoas que faltaram ao exame por problemas logísticos ou por serem acometidas por doenças infectocontagiosas. As provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro.

 

