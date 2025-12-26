logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Finep abre chamada de R$ 500 milhões para pesquisa aplicada

Edital apoia centros temáticos e projetos estratégicos
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/12/2025 - 15:05
Rio de Janeiro
Dinheiro, Real Moeda brasileira
© José Cruz/Agência Brasil

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançou a chamada pública “Pesquisa Aplicada em Centros Temáticos 2025”, destinada a apoiar projetos desenvolvidos por Centros Nacionais de Infraestrutura Científica e Tecnológica. O objetivo é fortalecer a capacidade instalada de pesquisa no país e estimular o desenvolvimento de produtos e processos inovadores com impacto econômico e social.

O edital prevê até R$ 500 milhões em recursos não reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). As propostas devem ser apresentadas por Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas ou privadas, com prazo final de submissão em 29 de maio de 2026, por meio da Plataforma de Apoio e Financiamento da Finep.

Do total de recursos, 30% serão reservados a projetos das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com foco na redução das desigualdades regionais e na descentralização da base científica nacional. Outros R$ 100 milhões serão destinados exclusivamente a iniciativas de Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável.

Os R$ 400 milhões restantes contemplarão cinco áreas estratégicas: Cadeias Agroindustriais Sustentáveis; Complexo da Saúde; Tecnologias de Interesse para a Soberania e Defesa Nacionais; Transformação Digital; e Bioeconomia, Descarbonização, Transição e Segurança Energéticas. As temáticas estão alinhadas ao programa Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do governo federal.

Cada projeto poderá ter duração máxima de 36 meses e solicitar entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões. Instituições estaduais, municipais ou do Distrito Federal deverão apresentar contrapartida financeira, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025. Cada ICT poderá submeter apenas uma proposta como executora principal, mas atuar como coexecutora em outros projetos.

“Acredito que as ICTs e fundações de apoio recebem mais uma oportunidade de potencializarem seus projetos com a injeção desses recursos, e é uma excelente notícia para toda a sociedade, especialmente porque as áreas temáticas contempladas, alinhadas à Nova Indústria Brasil, são de enorme importância para o desenvolvimento sustentável e soberano do Brasil”, disse Luiz Antônio Elias, presidente da Finep.

O edital completo está disponível no site da Finep.

Relacionadas
Brazlândia (DF) - Em setembro, diversas cidades do país promovem a festa do morango. Com tecnologia, agricultores conseguem colher a fruta o ano todo (Valter Campanato/Agência Brasil)
Finep anuncia parceria de R$ 74,9 milhões para a agricultura familiar
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Finep vai liberar R$ 1 bilhão em crédito para empresas
São Paulo (SP), 03/10/2025 – Presidente da Finep, Luiz Antonio Elias. Foto: Finep/Divulgação
Pesquisadores com soluções para comunidades recebem Prêmio Finep
Edição:
Valéria Aguiar
Finep Educação pesquisa aplicada edital centros temáticos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Com calor, governo de São Paulo emite alerta para economia de água
sex, 26/12/2025 - 17:16
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Com 40°C, Rio tem 450 atendimentos de saúde por dia por causa do calor
sex, 26/12/2025 - 17:10
Brasília (DF), 26/12/2025 - Unidade Prisional de Maués, no Amazonas. Foto: Seap/Divulgação
Geral Após fuga, autoridades procuram 12 detentos de prisão em Maués (AM)
sex, 26/12/2025 - 16:51
Segurança no Réveillon do Rio de Janeiro. Foto: Gov. RJ/Divulgação
Geral Réveillon no Rio terá 28,7 mil policiais e reconhecimento facial
sex, 26/12/2025 - 16:39
São Paulo (SP), 09.11.2023 - Com as altas temperaturas, populares se refrescam nas fontes do Vale do Anhangabau. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Inmet mantém alerta vermelho para onda de calor no sudeste até dia 29
sex, 26/12/2025 - 16:27
Smartphone, celular, em uso.
Internacional Nova York exigirá que redes sociais exibam avisos sobre saúde mental
sex, 26/12/2025 - 16:20
Ver mais seta para baixo