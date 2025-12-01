logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Fuvest divulga lista de aprovados e locais de provas para 2ª fase

Mais de 30 mil candidatos foram convocados para próxima etapa
Agência Brasil
Publicado em 01/12/2025 - 13:45
São Paulo
Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A lista de convocados e os locais de provas da segunda fase da Fundação para o Vestibular (Fuvest) foram divulgados nesta segunda-feira (1º). Segundo o instituto, mais de 30 mil candidatos foram convocados para prosseguir no vestibular da Universidade de São Paulo (USP).

Acesse aqui a lista de aprovados.

Veja aqui os locais das provas da segunda fase.

A prova será realizada em dois dias consecutivos: 14 e 15 de dezembro. O exame será aplicado em 36 escolas, localizadas em 21 cidades, além da capital paulista.

No primeiro dia da prova, os vestibulandos terão que responder a 12 questões discursivas de português, que incluem interpretação de texto, gramática e literatura (que considera a lista obrigatória de obras).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os participantes também terão que escrever uma redação. Neste ano, é possível escolher entre duas propostas: uma dissertativa-argumentativa ou uma de outro gênero textual, a ser apresentado no momento da prova.

O segundo dia será reservado para 12 questões discursivas que contemplam o conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida. Para os cursos de exatas, será cobrado conhecimento de matemática, física e química. Para a carreira de humanas, de história e geografia. Por fim, para as áreas biológicas, de biologia e química.

“É importante o vestibulando estar atento ao local das provas, que pode não ser o mesmo da primeira fase”, ressalta o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Monaco. Para evitar atrasos no dia e estresse na chegada para as provas, o candidato deve conhecer com antecedência o trajeto até o local onde fará o exame.

Calendário do vestibular

  • Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
  • Provas de competências específicas – Música: 9 a 12/12/2025
  • Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/20205
  • Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/1/2026
  • Primeira chamada: 23/1/2026
Relacionadas
Brasília (DF), 13/02/2025 - Programa Pé de Meia. Alunos durante aula na escola Setor Oeste. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Fuvest divulga notas de corte da primeira fase do vestibular 2026
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saiba quais são as três questões anuladas no Enem 2025
Edição:
Juliana Andrade
Vestibular Fuvest Universidade de São Paulo USP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 12/12/2025 - Mobilização em Brasília no Dia Mundial de Combate à Aids oferece testagem rápida para HIV, distribuição de autotestes, orientações sobre ISTs e saúde sexual Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Ação no DF oferece testagem rápida e informação sobre HIV/Aids
seg, 01/12/2025 - 15:43
Brasília (DF) 12/12/2025 - Mobilização em Brasília no Dia Mundial de Combate à Aids oferece testagem rápida para HIV, distribuição de autotestes, orientações sobre ISTs e saúde sexual Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Brasil celebra avanços neste Dia Mundial de Luta contra o HIV
seg, 01/12/2025 - 15:30
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Geral Contran aprova resolução que retira exigência de autoescola para CNH
seg, 01/12/2025 - 15:18
Rio de Janeiro (RJ), 01/12/2025 – O conselheiro civil do BRICS, Jão Pedro Stédile durante abertura da Cúpula Popular do Brics, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Rio sedia 1ª Cúpula Popular do Brics para debater Sul Global
seg, 01/12/2025 - 14:40
Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste.
Educação Fuvest divulga lista de aprovados e locais de provas para 2ª fase
seg, 01/12/2025 - 13:45
Paisagem do geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte.
Geral Geoparque Seridó é tema do Caminhos da Reportagem desta segunda
seg, 01/12/2025 - 13:05
Ver mais seta para baixo