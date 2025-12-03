logo ebc
Educação

Inep divulga gabaritos preliminares do Enade 2025

Informações estão disponíveis no site do Inep
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/12/2025 - 17:48
Brasília
Estudantes
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os gabaritos preliminares das questões objetivas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025.

Para consultá-los, o candidato deve acessar o portal do Inep, na área de Provas e Gabaritos.

Realizado anualmente, o Enade é uma prova que avalia a qualidade dos cursos da educação superior, por intermédio do desempenho dos estudantes da graduação (bacharelados e cursos superiores de tecnologia).

Neste ano, o exame foi aplicado no dia 23 de novembro em todo o país.

Áreas avaliadas

O exame é obrigatório para todos os alunos de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia habilitados à avaliação teórica ou à avaliação prática, vinculados às áreas avaliadas.

Nesta edição, participaram estudantes habilitados vinculados às áreas relativas ao grau de bacharel listadas no edital, entre elas administração, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda e relações internacionais.

Para os cursos superiores de tecnologia, o exame avaliou estudantes das áreas de design gráfico, tecnologia em gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais.

Enade

O Enade também mede o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional. Além disso, verifica o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial.

O exame integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e contribui para o monitoramento da qualidade da graduação no país.

Os resultados de desempenho individuais nas avaliações teóricas do Enade 2025 serão disponibilizados ao estudante no Sistema Enade, por meio do boletim de desempenho do estudante em 18 de setembro de 2026.

Edição:
Amanda Cieglinski
Enade enade 2025 Inep gabaritos
