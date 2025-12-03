Lula autoriza nova fase de obras do campus do ITA no Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (3), a autorização para a terceira etapa de obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. Com investimento de R$ 181,3 milhões, o ato marca um novo avanço no projeto de implantação da instituição na Base Aérea de Fortaleza.

Com mais de 75 anos de história, o ITA tem apenas uma unidade, em São José dos Campos (SP). O campus no Ceará foi anunciado por Lula em janeiro de 2024.

Considerada uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil, cerca de 40% dos alunos do ITA no interior paulista são oriundos do Ceará. De acordo com o governo, a iniciativa de instalar um campus no estado reforça, então, o papel do Ceará na formação de engenheiros e no desenvolvimento tecnológico do país.

A instituição, ligada à Força Aérea Brasileira (FAB), é uma referência em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas da engenharia e tecnologia, especialmente no setor aeroespacial.

Em discurso sobre a importância da educação, o presidente Lula afirmou que seu objetivo é dar oportunidade iguais a todos os brasileiros.

“Pelo fato de eu não ter tido oportunidade de estudar, eu quero que todas as pessoas iguais a mim e mais pobres do que eu tenham o direito de fazer a universidade. Todo mundo tem que ter oportunidade de ter um diploma, de ter uma profissão, porque eu sei o valor de uma profissão; eu sei o que é um trabalhador sem profissão procurar um emprego”, afirmou.

O convênio, que foi firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e o governo do Ceará, inclui construções como um segundo alojamento estudantil, prédio administrativo, complexo esportivo, além de obras de urbanização, pavimentação, drenagem e reformas de estruturas já existentes.

O investimento total previsto para as três etapas das obras soma R$ 330,4 milhões. Em novembro, a obra do novo campus alcançou 54,46% de execução, com os blocos das engenharias próximos da finalização.

Atualmente, o ITA oferece seis cursos tradicionais de engenharia: aeronáutica, eletrônica, mecânica-aeronáutica, civil-aeronáutica, computação e aeroespacial. No ITA Ceará, foram acrescentados dois novos cursos de engenharia: de sistemas e de energias renováveis, com perspectiva de cursos de pós-graduação e de uma outra oferta de graduação em bioengenharia.

O primeiro processo seletivo de acesso ao ITA Ceará aconteceu em 2024, com a primeira turma sendo acolhida em 2025 e 2026 ainda no campus do interior paulista. Após a conclusão das obras, as turmas serão transferidas à nova unidade para dar prosseguimento às atividades.

Carteira docente

Durante o evento, o presidente Lula também entregou carteiras nacionais de docente para professores do Ceará. O novo documento de identidade funcional concede aos professores benefícios exclusivos, como meia-entrada em eventos culturais, ferramentas de trabalho, cartões de crédito com condições diferenciadas, descontos em hotéis e outros serviços.

A lei que institui a Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB) foi sancionada em setembro e o documento começou a ser emitido em 15 de outubro, Dia do Professor. A ação integra a estratégia de valorização do programa Mais Professores para o Brasil, lançado em janeiro deste ano e prevê atender os 2,7 milhões de docentes da rede pública e privada de todo o país, de todos os níveis e etapas da educação.

O documento oficial tem validade de dez anos e pode ser emitido no sistema Mais Professores, do MEC. Após a validação do cadastro, usando o login da conta Gov.br, a CNDB já é disponibilizada em formato digital.