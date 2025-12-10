logo ebc
Resultados da PND 2025 serão divulgados na próxima sexta-feira

Retificação com a nova data foi publicada pelo Inep
Agência Brasil 
Publicado em 10/12/2025 - 14:34
Brasília 
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 - Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Os resultados da Prova Nacional Docente (PND) 2025 serão divulgados na próxima sexta-feira (12). A previsão anterior era que as informações da aplicação regular e da reaplicação fossem disponibilizadas nesta quarta-feira (10), mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) fez alterações no cronograma. 

A retificação com a nova data foi publicada nesta quarta-feira (10) no Diário Oficial da União (DOU). Os resultados estarão disponíveis no Sistema PND

A PND foi aplicada no dia 26 de outubro em todos os estados e no Distrito Federal. A reaplicação, realizada no dia 30 de novembro, atendeu pessoas que foram afetadas por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas e participantes de nove locais onde a aplicação regular foi inviabilizada por inconsistências, conforme o edital. 

A Prova faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.

Edição:
Sabrina Craide
Prova Nacional Docente PND Inep
