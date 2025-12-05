logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Resultados do Enamed e do Revalida serão divulgados na próxima semana

Cronograma dos exames foi retificado pelo Inep
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 05/12/2025 - 15:19
São Luís
Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país, fazem a segunda etapa da edição 2017 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025 e da 1ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior (Revalida) 2025/2 serão divulgados na próxima sexta-feira (12). A previsão anterior de divulgação dos dados era hoje (5).

O  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) retificou o cronograma de divulgação dos resultados das provas que foram aplicadas no dia 19 de outubro. Segundo o Inep, os exames tiveram 92% de presença, entre os mais de 96,6 mil inscritos confirmados.

O Enamed é voltado a concluintes de graduação em medicina. O exame reúne também médicos formados, que podem utilizar os resultados nos processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

Ainda de acordo com o cronograma, o período para registro de presença na prova do Enamed pela instituição de ensino superior vai até 11 de dezembro

O registro é de responsabilidade do coordenador de curso de medicina e deve ser feito diretamente no Sistema Enade, com login e senha do Portal Gov.br.

Revalida

Já a aplicação e resultados da 1ª etapa do Revalida 2025/2 subsidiam o processo de revalidação do diploma médico. Os médicos participantes realizaram uma prova composta por 100 questões objetivas de múltipla escolha.

No dia 17 de novembro, o Inep divulgou o resultado preliminar da análise dos diplomas de formação médica enviados pelos candidatos que fizeram as provas da primeira etapa da segunda edição de 2025 do Revalida 2025/2.

O resultado foi na página do Participante no Sistema Revalida do Inep. Para acessar, é necessário fazer login com a conta da plataforma Gov.Br. O participante que não enviou qualquer documentação comprobatória (diploma, certificado ou declaração) de conclusão de curso no período de 20 a 24 de outubro foi automaticamente reprovado e não poderá participar da próxima fase, a da prova de habilidades clínicas.

Relacionadas
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Inep divulga resultado preliminar da análise de diplomas do Revalida
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Enamed: registro de presença de aluno na prova vai até 11 de dezembro
Edição:
Sabrina Craide
Enamed Revalida Inep
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país, fazem a segunda etapa da edição 2017 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).
Educação Resultados do Enamed e do Revalida serão divulgados na próxima semana
sex, 05/12/2025 - 15:19
Palmas (TO), 21.08.2024 - Governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa. Foto: Antonio Gonçalves/Governo do Tocantins
Justiça Nunes Marques derruba decisão que afastou governador do Tocantins
sex, 05/12/2025 - 14:57
Debris lies on a vehicle at a damaged area after the tornado that hit Rio Bonito do Iguacu, in southern Parana state, Brazil November 9, 2025. REUTERS/Priscila Ribeiro
Política Grupo vai acompanhar ações em áreas atingidas por tornado no Paraná
sex, 05/12/2025 - 14:36
Brasilia (DF) 08/01/2023 - Golpistas invadem prédios públicos na praça dos Três Poderes. Vandalos na rampa de acesso do Palácio do Planalto.
Justiça Por unanimidade, STF condena 5 PMs do DF a 16 anos de prisão pelo 8/1
sex, 05/12/2025 - 14:23
DESMATAMENTO AMAZONIA - FILE PHOTO: An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
Meio Ambiente No Amazonas, 62% da exploração madeireira é feita ilegalmente
sex, 05/12/2025 - 12:48
Estação Sumaré da linha verde do metrô de São Paulo.
Geral Linhas do Metrô de São Paulo começam a funcionar 24 horas aos sábados
sex, 05/12/2025 - 11:29
Ver mais seta para baixo