logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

CNU 2025: resultado e espelho de discursiva serão divulgados hoje

Prazo de dois dias para apresentar recursos começará na segunda-feira
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/01/2026 - 12:09
Brasília
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
© Joel Rodrigues/Agência Brasíli

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulga, a partir de 18 horas desta sexta-feira (23), a nota preliminar da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) dos participantes desta segunda fase.

Também vai ficar disponível o espelho da prova discursiva de cada candidato para os blocos temáticos de 1 a 7 (nível superior), e da redação, para os blocos 8 e 9 (nível intermediário).

A consulta individual do resultado preliminar e o detalhamento das notas, com os itens avaliados é feita na área do candidato, na página eletrônica da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca examinadora do certame.

As notas preliminares também serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra, ainda nesta sexta-feira.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Espelho da prova

O espelho da prova do CNU 2025 é a imagem digitalizada em PDF e da prova discursiva entregue pelo candidato no dia da prova.

A área do resultado disponibilizada mostra como a banca corrigiu, seguindo os critérios do edital. Nele, a correção aparece separada por itens, como: conteúdo, argumentação, clareza, organização do texto e domínio do tema. Em cada item, aparece a nota que o candidato recebeu da banca avaliadora da FGV.

Recurso

Aqueles que não concordarem com a nota preliminar da prova discursiva podem entrar com eventuais pedidos de revisão das notas a partir desta segunda-feira (26). De acordo com o edital do processo seletivo, o prazo de dois dias termina na terça-feira (27).

Os eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva devem ser interpostos na área do candidato, com login e senha da plataforma Gov.br.

O resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e o resultado definitivo da prova discursiva serão divulgados em 18 de fevereiro.

CNU 2025

O MGI informa que dos mais de 42 mil aprovados na primeira fase e, portanto, habilitados para fazer prova discursiva, cerca de 8,5 mil não compareceram a este segundo dia de provas, realizado em 7 de dezembro. Uma abstenção de aproximadamente 17%.

A segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. Do total, 3.144 são para cargos de nível superior e outras 508, de nível intermediário.

O MGI explica que entre as mais de 3,6 mil vagas, 2.480 vagas são de preenchimento imediato e as demais vagas (1.172) para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados​.

Ao todo, o chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas, com pessoas inscritas de todos os estados brasileiros, de 4.951 municípios. As provas do certame foram aplicadas em dois dias, diferentemente do que ocorreu na primeira edição do concurso unificado, em 2024.

De acordo com o cronograma oficial, a previsão de divulgação do resultado, com as listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera) é 20 de fevereiro.

Dúvidas

Informações sobre o Concurso Público Nacional Unificado 2025 podem ser obtidas pelo telefone 0800 591 0452 e pelo e-mail cpnu2@fgv.br e no edital público de abertura do concurso.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
CNU 2025: prazo para recurso sobre avaliação de título começa hoje
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
CNU2: termina hoje o prazo para apresentar recurso sobre cotas
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Candidatos a cotas no CNU têm até segunda para recorrer de resultado
Edição:
Valéria Aguiar
CNU 2025 concurso unificado Concurso Público concurso nacional ministério da gestão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07.08.2024 - Governador do DF Ibaneis Rocha durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política Oposição no DF pede impeachment de Ibaneis após citação por Vorcaro
sex, 23/01/2026 - 18:08
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral MGI chama mais 44 candidatos em lista de espera para curso de formação
sex, 23/01/2026 - 18:06
Rio de Janeiro (RJ), 23/01/2026 - Fachada de agência do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Executivos do Rioprevidência são alvo de operação da PF
sex, 23/01/2026 - 17:50
Vacina febre amarela
Saúde SP: quem tomou vacina fracionada da febre amarela deve completar ciclo
sex, 23/01/2026 - 17:44
23.01.2026 - Festival CasaBloco faz a união de carnavais do Rio de Janeiro e Recife. Foto Casabloco
Cultura Festival CasaBloco faz a união de carnavais do Rio de Janeiro e Recife
sex, 23/01/2026 - 17:39
São Luís (MA), 23/01/2026 - Tribunal de Justiça do Maranhão - TJMA defere liminar para intervenção estadual em Turilândia. Foto: Ribamar Pinheiro/TJMA
Justiça TJ do Maranhão decreta intervenção no município de Turilândia
sex, 23/01/2026 - 17:31
Ver mais seta para baixo