logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Enem 2025: Inep divulga notas individuais nesta sexta-feira

Resultados poderão ser consultados na Página do Participante
Agência Brasil
Publicado em 15/01/2026 - 15:23
Brasília
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) confirmou que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 serão divulgados nesta sexta-feira (16). As notas individuais poderão ser consultadas na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos poderão conferir a nota da redação e a pontuação em cada área de conhecimento avaliada (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática e ciências da natureza).

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. A partir da nota obtida, os estudantes podem se inscrever para vagas em universidades públicas ou bolsas de estudo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As inscrições para os três processos seletivos ocorrem em períodos distintos, sendo um seguido do outro, nesta ordem cronológica: Sisu, Prouni e Fies.

Confira as datas:

  • Sisu: inscrições entre os dias 19 e 23 de janeiro, exclusivamente pelo site;  
  • Prouni: inscrições de 26 a 29 de janeiro, exclusivamente pelo site;
  • Fies: período de inscrições será divulgado posteriormente.

Treineiros

Para os chamados treineiros – candidatos que fizeram a prova, mas ainda não concluíram o ensino médio – o boletim individual do Enem 2025 será publicado posteriormente.

Relacionadas
Brasília 02/12/2025 - Presidente do INEP, presta esclarecimentos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2025 na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Foto: Zeca Ribeiro/Agência Câmara
Presidente do Inep nega vazamento de questões do Enem
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saiba quais são as três questões anuladas no Enem 2025
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Enem 2025: cerca de 70% dos inscritos fizeram as duas etapas da prova
Edição:
Juliana Andrade
Enem 2025 MEC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Enem 2025: Inep divulga notas individuais nesta sexta-feira
qui, 15/01/2026 - 15:23
Embaixada dos EUA
Internacional Saiba quais países tiveram visto de imigração para os EUA suspenso
qui, 15/01/2026 - 15:22
Brasília (DF), 13/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa do lançamento da plataforma digital da Reforma Tributária, na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime
qui, 15/01/2026 - 15:19
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados
qui, 15/01/2026 - 15:14
Sao Paulo (SP), 15/01/2026 . Coletiva do presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) Igor Calvet, apresentando os resultados de 2025 é projeções para 2026. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Anfavea projeta crescimento de 3,7% na produção de veículos para 2026
qui, 15/01/2026 - 15:07
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia faz operação contra venda de ingressos falsos para shows em SP
qui, 15/01/2026 - 15:02
Ver mais seta para baixo