Educação

Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular 2026

Candidatos disputaram 8.147 vagas
Agência Brasil
Publicado em 23/01/2026 - 10:59
São Paulo
Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo
© Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

A Fundação Universitária para o vestibular (Fuvest) divulgou hoje (23) sua lista de aprovados no vestibular de 2026 para as 8.147 vagas de graduação da Universidade de São Paulo (USP). A lista traz os nomes dos candidatos aprovados em primeira chamada.

Consulte aqui

Quem foi aprovado deve fazer a pré-matrícula entre as 8h de 27 de janeiro e as 12h de 30 de janeiro. A segunda etapa da matrícula acontece entre as 8h de 23 de fevereiro e as 12h de 25 de fevereiro.

A Fuvest vai publicar a lista de aprovados em segunda chamada no dia 3 de fevereiro e em 10 de fevereiro para os convocados na terceira chamada.

Aqueles que não foram aprovados, podem manifestar interesse na lista de espera entre os dias 19 e 20 de fevereiro. A Fuvest fará três chamadas para preencher vagas remanescentes.

Também está disponível a lista de aprovados em primeira chamado no Enem-USP.

Consulte aqui.

Nesta modalidade, 1.500 candidatos foram selecionados através de suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio.

Edição:
Valéria Aguiar
Fuvest; Universidade de São Paulo lista de aprovados vestibular 2026
