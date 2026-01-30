logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Governo federal e Sesi ampliam oferta de cuidotecas no país

Atualmente, 12 equipamentos estão em funcionamento no país
Agência Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 16:18
São Paulo
Projeto IncluArte - Creche Magdalena Arce Daou
© Divulgação/Prêmio Escolas Sustentáveis

Um Acordo de Cooperação Técnica entre o governo federal e o Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (CN-Sesi) amplia a oferta de cuidotecas em todo o país. A iniciativa, que integra o Plano Nacional de Cuidados, busca garantir que familiares, especialmente mulheres, tenham um lugar seguro para deixar as crianças enquanto estudam e se qualificam profissionalmente.

A parceria envolve a Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família (SNCF) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e tem como foco principal a implantação de cuidotecas em espaços educacionais e de qualificação do Sistema Indústria.

O titular do MDS, Wellington Dias, disse que muitas mulheres não ocupam vagas em setores como a indústria porque não têm onde deixar as crianças. “A parceria vai garantir essa condição para que aquela criança de até 12 anos possa ser bem cuidada e que a mãe tenha a condição de estudar, de trabalhar e de contribuir com o desenvolvimento da sua família e do Brasil”, disse, em nota divulgada pela pasta.

“As cuidotecas são espaços de acolhida para crianças e que têm o objetivo de permitir aos responsáveis pelo cuidado dessas crianças, no âmbito familiar, que em geral são as mulheres, que possam se qualificar, aumentar sua escolaridade e trabalhar no período exatamente que exceda a jornada escolar”, explicou a secretária nacional de Política de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo.

Com a parceria, o Sesi vai apoiar financeiramente projetos de cuidotecas por meio de editais. Cada iniciativa pode receber até R$ 500 mil para compra de equipamentos, materiais e contratação de serviços. Os departamentos regionais do Sesi serão responsáveis pela execução dos projetos e pelo funcionamento dos espaços. Já o MDS, por meio da SNCF, prestará apoio técnico e metodológico, além de participar da capacitação das equipes locais.

Cuidotecas

As cuidotecas são parte do Plano Nacional de Cuidados Brasil que Cuida. As cuidotecas são espaços públicos, gratuitos e seguros, voltados ao acolhimento de crianças de 3 a 12 anos com e sem deficiência, em horários que vão além da jornada escolar, como à noite, por exemplo.

O serviço apoia pessoas que são responsáveis por crianças e que precisam trabalhar, estudar ou se qualificar. Os espaços oferecem atividades recreativas, leitura, jogos e artes, além de cuidados básicos, como alimentação, higiene, troca de roupas e descanso.

Atualmente, 12 cuidotecas estão em funcionamento no país, sendo uma na Universidade Federal Fluminense (UFF) e 11 em Institutos Federais na Bahia, no Maranhão e em Sergipe.

Relacionadas
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
Reino Unido estuda proibição de redes sociais para crianças
Campanha “Pule, Brinque e Cuide” mobiliza sociedade para a proteção de crianças e adolescentes no Carnaval 2026. Foto: Arte/MDHC
Ministério quer proteger crianças e adolecentes no carnaval
Crianças brincam no Parque Estadual da Água Branca, na Barra Funda.
Veja dicas de cuidados com crianças nas férias para evitar acidentes
Sesi Cuidoteca crianças mulheres
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Projeto IncluArte - Creche Magdalena Arce Daou
Educação Governo federal e Sesi ampliam oferta de cuidotecas no país
sex, 30/01/2026 - 16:18
Brasília (DF) 04/07/2023 Sabatina dos economistas Gabriel Muricca Galípolo e Ailton de Aquino Santos, na comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
Justiça Diretor do BC diz à PF que Master tinha só R$ 4 milhões em caixa
sex, 30/01/2026 - 15:42
30/01/2026 - Incêndio de grandes proporções atinge prédio do Instituto do Coração, em SP. Foto: Incor/Divulgação
Geral Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo
sex, 30/01/2026 - 15:41
Rio de Janeiro (RJ), 05/11/2025 - TV Brasil estreia novo programa sobre política internacional aos domingos Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Programa Brasil no Mundo, da TV Brasil, debate 1° ano do governo Trump
sex, 30/01/2026 - 14:35
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Correios reabrem inscrições para Plano de Desligamento Voluntário
sex, 30/01/2026 - 14:22
UNESP Guaratinguetá. Foto: Fundação Vunesp/Facebook
Educação Unesp divulga lista de aprovados no vestibular 2026
sex, 30/01/2026 - 13:51
Ver mais seta para baixo