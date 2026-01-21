logo ebc
Prouni 2026 oferece mais de 590 mil bolsas em instituições privadas

Inscrição vai de 26 a 29 de janeiro
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/01/2026 - 16:49
Brasília
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A primeira edição do ano do Programa Universidade para Todos (Prouni) oferecerá 594.519 bolsas. É a maior oferta da história do Prouni, segundo o Ministério da Educação (MEC).

No Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do Prouni, os candidatos podem consultar as vagas ofertadas por município, curso, turno e instituição privada de ensino superior.

O programa federal oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O público-alvo são brasileiros sem diploma de nível superior. 

Do total de bolsas anunciadas, 274.819 são integrais e 319.700 bolsas parciais,  de 50%.

As inscrições nos processos seletivos para concorrer a um bolsa do programa estarão abertas a partir de segunda-feira (26) até quinta-feira (29).

A inscrição no Prouni é sempre gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do Prouni.

Vagas

Das 594.519 mil bolsas, 328.175 são para bacharelado; 253.597 para cursos tecnológicos e 12.747 para licenciatura.

Entre os cursos com maior oferta de bolsas está o de administração (63.978 bolsas), seguido por ciências contábeis (41.864). 

Para participar do Prouni é necessário atender a pelo menos uma das seguintes condições:

  •       ensino médio integralmente em escola da rede pública;
  •       ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
  •       ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;
  •       ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; 
  •       ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
  •       ser pessoa com deficiência, conforme previsto na legislação brasileira;
  •       ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia.

A seleção é feita com base no desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por isso, é necessário ter obtido no mínimo 450 pontos na média das cinco provas do Enem e nota diferente de zero na redação.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro na página do Prouni na internet. A segunda chamada sairá no dia 2 de março.

Número de bolsas do Prouni por curso:

  •       administração:       63.978;
  •       ciências contábeis: 41.864;
  •       análise e desenvolvimento de sistemas:   29.367;
  •       gestão de recursos humanos:        22.969;
  •       direito:        21.558;
  •       engenharia de software:    17.484;
  •       logística:     14.714;
  •       criminologia:  13.978;
  •       investigação e perícia criminal:     13.900;
  •       psicologia:  13.505.
ProUni bolsas de estudos instituições privadas ensino superior Ministério da Educação
