logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Unesp divulga lista de aprovados no vestibular 2026

Segunda chamada está prevista para 9 de fevereiro
Agência Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 13:51
São Paulo
UNESP Guaratinguetá. Foto: Fundação Vunesp/Facebook
© Vunesp/Facebook

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira (30) sua lista de aprovados no vestibular de 2026.

Acesse a lista para conferir os nomes dos convocados. 

Os candidatos aprovados na primeira chamada devem fazer a matrícula entre os dias 2 e 4 de fevereiro, inicialmente de maneira virtual, pelo site da institução. Depois disso, em data que ainda será divulgada, será feita a matrícula presencial.

Nesta edição, 65.208 candidatos disputaram 5.867 vagas de graduação na Unesp. O curso mais procurado foi medicina, seguido por psicologia, direito e ciência da computação.

A Unesp terá mais oito chamadas de convocação. Veja as datas:

  • 2ª chamada: 9 de fevereiro
  • 3ª chamada: 12 de fevereiro
  • 4ª chamada: 19 de fevereiro
  • 5ª chamada: 23 de fevereiro
  • 6ª chamada: 25 de fevereiro
  • 7ª chamada: 27 de fevereiro
  • 8ª chamada: 3 de março

 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 29/12/2025 - SISU - Sistema de Seleção Unificada. Foto: MEC/Divulgação
Sisu 2026: candidatos já podem conferir resultado individual
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Prouni 2026 oferece mais de 590 mil bolsas em instituições privadas
Fundo de Financiamento Estudantil,Fies
Fies 2026: inscrições para seleção começam no dia 3 de fevereiro
Edição:
Amanda Cieglinski
Unesp Vestibular
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Correios reabrem inscrições para Plano de Desligamento Voluntário
sex, 30/01/2026 - 14:22
UNESP Guaratinguetá. Foto: Fundação Vunesp/Facebook
Educação Unesp divulga lista de aprovados no vestibular 2026
sex, 30/01/2026 - 13:51
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Contas públicas têm déficit de R$ 55,021 bilhões em 2025
sex, 30/01/2026 - 13:49
São Paulo (SP), 19/12/2023 - Movimento de consumidores nas lojas da rua 25 de Março. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Consumo das famílias compensa juros e leva desemprego ao menor nível
sex, 30/01/2026 - 13:48
FILE PHOTO: Don Lemon attends the premiere of the fourth season of the TV show
Internacional Ex-âncora da CNN é preso, suspeito de participar de ato contra ICE
sex, 30/01/2026 - 13:36
Catarata, Cirurgia
Saúde Lula faz cirurgia de catarata; entenda a doença e o procedimento
sex, 30/01/2026 - 13:35
Ver mais seta para baixo