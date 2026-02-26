logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Alunos de escola no DF são “punidos” com flexão e PMs são afastados

Unidade de ensino no Itapoã tem caráter cívico-militar
Luiz Cláudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 19:15
Brasília
Primeiro dia de aulas no CED 01 da Estrutural, uma das escolas públicas do DF onde foi implementado o modelo cívico-militar.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Policiais da escola cívico-militar CED 1, da região administrativa do Itapoã, no Distrito Federal, obrigaram alunos a fazer flexão de braços e a ficar de joelhos na última quarta (25), como punição. A escola e a PM reconheceram o episódio, que foi gravado e teve o vídeo divulgado nas redes sociais.

Segundo denuncia o sindicato dos professores do DF, a ordem foi uma espécie de punição pelo uso de agasalho diferente da cor do uniforme da escola.

“Isso é humilhante, constrangedor, desproporcional e não tem nenhum caráter pedagógico”, afirmou o diretor do sindicato, Samuel Fernandes.

O diretor do sindicato disse que os estudantes em desconformidade com o casaco não receberam o material da secretaria de educação. “A escola tem que acolher e não punir pela condição social. A disciplina precisa ter limites e respeitar a dignidade dos estudantes”, ponderou.

Fernandes entende que o caso deve ser apurado com urgência para evitar situações parecidas. “E que os responsáveis sejam punidos dentro do rigor da lei. E a gente vai acompanhar”.

"Equívoco"

A Secretaria de Educação do Distrito Federal afirmou, em nota à imprensa, que a direção da escola avaliou ter havido um "equívoco" na condução do episódio.

A respeito do uso de uniformes, a secretaria acrescentou que nenhum estudante será prejudicado por “ausência ou inadequação de vestimenta".

O governo garantiu que o caso será devidamente apurado para o esclarecimento dos fatos “e eventual adoção das medidas administrativas cabíveis”.

PM vai apurar

 A Polícia Militar do Distrito Federal, também em nota, afirmou que afastou e substituiu os policiais que atuam na escola.

“A corporação ressalta que não compactua com qualquer prática que possa ser interpretada como constrangedora ou inadequada ao ambiente escolar”. A PM também garantiu que o caso será apurado para esclarecimento dos fatos e adoção de medidas previstas.

Relacionadas
Brasília (DF), 26/03/2025 - Alunos de escola no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ensino fundamental atinge 99,5% de frequência; atraso escolar cai
Brasília (DF), 26/03/2025 - Alunos de escola no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Um em cada quatro alunos da rede pública estuda em tempo integral
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Censo registra queda de 1 milhão de matrículas na educação básica
Edição:
Aline Leal
Distrito Federal escolas cívico-militares PMDF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pista do terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Economia CMN facilita acesso de companhias aéreas a recursos do FNAC
qui, 26/02/2026 - 19:58
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Número de mortes causadas pelas chuvas em Minas sobe para 59
qui, 26/02/2026 - 19:57
Rio de Janeiro - Fotos do porto do Rio de Janeiro
Economia CMN altera regras do Proex e flexibiliza embarques de exportações
qui, 26/02/2026 - 19:42
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia CMN autoriza novo empréstimo aos Correios, no valor de R$ 8 bilhões
qui, 26/02/2026 - 19:34
Primeiro dia de aulas no CED 01 da Estrutural, uma das escolas públicas do DF onde foi implementado o modelo cívico-militar.
Educação Alunos de escola no DF são “punidos” com flexão e PMs são afastados
qui, 26/02/2026 - 19:15
Brasília (DF), 26/02/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-jogador Cafú, durante cerimônia de apresentação das taças da Copa do Mundo de 2026 e da Copa do Mundo Feminina de 2027, realizado no Palácio do Planalto. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula exalta Copa Feminina e pede valorização das mulheres no futebol
qui, 26/02/2026 - 19:09
Ver mais seta para baixo