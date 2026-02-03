logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Celpe-Bras 2026: prazo de adesão de postos aplicadores termina dia 16

Solicitação deve ser realizada online no Sistema Celpe-Bras
Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 13:20
Brasília
Exposição Sonhei em português!, com curadoria de Isa Grinspum Ferraz, no Museu da Língua Portuguesa.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou para 16 de fevereiro o prazo de adesão de postos interessados em aplicar as provas da primeira edição de 2026 do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras).

O Celpe-Bras é o exame brasileiro oficial para certificar proficiência em português como língua estrangeira. A prova avalia a competência e o desempenho do falante no uso da língua, com um exame gramatical e observação da comunicação de forma eficaz.

A solicitação de adesão ao Celpe-Bras 2026/1 deve ser realizada no Sistema Celpe-Bras pelos postos interessados.

São exemplos destes locais: instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais, bem como outras instituições interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa.

Na primeira edição do ano passado, o exame foi realizado em 33 países, distribuído em 46 postos no Brasil e 64 no exterior.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Aplicação

A parte escrita da prova do Celpe-Bras deve ser realizada em até três horas e é composta por quatro tarefas de produção textual que abrangem mais de um componente ou habilidade de uso da língua portuguesa.

Já a parte oral consiste em uma interação presencial, face a face, entre o participante, o avaliador-interlocutor e o avaliador-observador, com duração de 20 minutos.

A proficiência é avaliada a partir do desempenho do participante nas duas partes.

Celpe-Bras

O Celpe-Bras é aceito em universidades para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação e, também, por empresas brasileiras. O exame ainda é admitido em processos de validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país.

O prazo de validade do exame e o nível de fluência na língua portuguesa exigido para determinada função são determinados pelas instituições que o exigem. 

Relacionadas
São Paulo (SP), 28/04/2023 - O motorista de aplicativo Jonas Ferreira fala sobre os prós e contras do trabalho autônomo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Detran de São Paulo tira teste de baliza para exame da CNH
Médico com estetoscópio fala no celular. Foto: National Cancer Institute/Unsplash
Governo quer que Enamed seja exame de proficiência para médicos
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Prouni divulga aprovados em primeira chamada
Edição:
Vinicius Lisboa
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Celpe-Bras língua portuguesa Inep
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Exposição Sonhei em português!, com curadoria de Isa Grinspum Ferraz, no Museu da Língua Portuguesa.
Educação Celpe-Bras 2026: prazo de adesão de postos aplicadores termina dia 16
ter, 03/02/2026 - 13:20
Plataforma semi-submersível P-20,petróleo do Brasil, petrobras
Economia Produção de petróleo e gás no país cresce 13,3% em 2025 e bate recorde
ter, 03/02/2026 - 13:14
Brasília (DF), 08/01/2025 - Foto feita em 12/12/2024 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante entrevista para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Ministro propõe força-tarefa para identificar deep fake nas eleições
ter, 03/02/2026 - 12:47
Presidente da Fifa Gianni Infantino 2/2/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Esportes Presidente da Fifa apoia fim da proibição imposta à Rússia no futebol
ter, 03/02/2026 - 12:42
economia ilustração 3
Economia BC confirma corte da Selic em março, mas manterá juros restritivos
ter, 03/02/2026 - 12:39
Caminhõesnovos no pátio da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo.
Economia Programa do BNDES para renovação de frota de caminhão libera R$ 1,6 bi
ter, 03/02/2026 - 12:36
Ver mais seta para baixo