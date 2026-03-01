logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Cursinhos populares podem aderir à rede de apoio federal até o dia 4

MEC vai selecionar 514 instituições em 2026
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 01/03/2026 - 09:18
Brasília
São Paulo (SP), 10/08/2023 - Cursinho Popular Ivone Lara de preparação para concursos públicos em Itaquera, zona leste da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou até quarta-feira (4 de março) o prazo para a adesão dos cursinhos populares interessados em participar da edição de 2026 da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP).

As adesões devem ser feitas eletronicamente pelo Sistema da Rede Nacional de Cursinhos Populares, com login da plataforma Gov.br com dados básicos da instituição e informações sobre equipe, estudantes e atividades.

A rede CPOP oferece suporte técnico e financeiro a cursinhos pré-vestibulares populares e comunitários de todo o país visando preparar os estudantes socialmente vulneráveis para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal porta de entrada na educação superior no Brasil. Em 2026, 92,4% dos bolsistas do CPOP participaram da última edição do Enem.

Para ajudar os cursinhos populares neste processo, o MEC desenvolveu um guia com o passo a passo para a inscrição.

Edição 2026

Em 2026, o MEC vai apoiar 514 cursinhos populares. Desses, 384 já receberam apoio técnico e financeiro e continuarão a participar do programa, enquanto outros 130 novos cursinhos serão selecionados.

Para este ano, o investimento total previsto é de R$ 108 milhões.

Os cursinhos que preparam estudantes para o acesso ao ensino superior e integram a CPOP podem solicitar a prorrogação do apoio federal. Antes, é preciso apresentar o relatório final de atividades prestadas e ter a prestação de contas aprovada.

Quem pode participar

Conforme o edital podem concorrer ao apoio do governo federal cursinhos populares legalmente registrados, cursinhos informais (por intermédio de instituição operadora), iniciativas vinculadas a projetos ou programas de extensão e redes de cursinhos populares.

As propostas deverão atender, prioritariamente, estudantes de escolas públicas, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência (PCD) e com renda familiar por pessoa de até um salário-mínimo (R$ 1.621, em 2026).

Apoio técnico e financeiro

Cada cursinho popular selecionado poderá receber até R$ 208 mil. Esse valor contempla o apoio financeiro para educadores, coordenadores e profissionais de apoio técnico-pedagógico e psicossocial e também o valor destinado à aquisição de recursos materiais para as atividades administrativas, além do auxílio permanência de R$ 200 mensais pago a cada estudante da unidade ao longo da preparação.

O auxílio permanência ao aluno será pago por até oito meses e poderá atender de 20 a 40 estudantes por cursinho selecionado.

Rede CPOP

Em 2025, o programa do MEC selecionou 384 cursinhos, beneficiando mais de 12,1 mil estudantes em todas as regiões do país. O investimento federal foi de R$ 74 milhões.

Cada cursinho contemplado recebeu até R$ 163,2 mil para o pagamento de professores, coordenadores e apoio técnico-administrativo, incluindo auxílio-permanência de R$ 200 mensais para cada alunos, limitado a 40 beneficiários por unidade.

Relacionadas
18.10.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro com os alunos da Rede de Cursinhos Populares (CPOP). Ginásio Adib Moysés Dib - São Bernardo do Campo-SP. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Governo anuncia investimento de R$ 108 milhões em cursinhos populares
Edição:
Sabrina Craide
Cursinhos Populares MEC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
People march after Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in Israeli and U.S. strikes, in Basra, Iraq, March 1, 2026. REUTERS/Mohammed Aty TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Com morte de Khamenei, Irã forma conselho de governo com aiatolá Arafi
dom, 01/03/2026 - 09:53
Shi'ite Muslim women react as they gather for a protest march, after Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in Israeli and U.S. strikes on Saturday, in Srinagar, Indian Kashmir March 1, 2026. REUTERS/Sharafat Ali
Internacional Brasil manifesta preocupação com escalada do conflito no Oriente Médio
dom, 01/03/2026 - 09:19
São Paulo (SP), 10/08/2023 - Cursinho Popular Ivone Lara de preparação para concursos públicos em Itaquera, zona leste da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Cursinhos populares podem aderir à rede de apoio federal até o dia 4
dom, 01/03/2026 - 09:18
Brasil é campeão sul-americano sub-20 feminino. Com vitória por 2 a 0 sobre Venezuela, equipe levanta taça. Foto: CBF/Divulgação
Esportes Brasil é campeão sul-americano sub-20 feminino
dom, 01/03/2026 - 08:37
01/03/2026 - Paulistas batem Minas por 3 a 1 na decião e levam taça. Foto: CBV/Divulgação
Esportes Osasco é campeão da Copa Brasil de vôlei feminino
dom, 01/03/2026 - 08:14
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 160 milhões
dom, 01/03/2026 - 07:54
Ver mais seta para baixo