logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Governo federal reajusta repasse da merenda escolar em 14,3% para 2026

Medida também eleva para 45% cota de produtos da agricultura familiar
Pedro Lacerda - Repórter da Radio Nacional
Publicado em 10/02/2026 - 17:17
Brasília
merenda escolar, SEDUC AM
© SEDUC/AM

O Ministério da Educação (MEC) autorizou um novo reajuste no valor do repasse para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) em todo o país. O aumento anunciado é de 14,35% para este ano, com o objetivo de recompor o poder de compra de estados e municípios diante da inflação de alimentos.

Com a atualização, o investimento total no programa chega a R$ 6,7 bilhões em 2026. Segundo o governo federal, o montante representa aumento de 55% no orçamento da merenda desde 2023 e um salto de 80% em relação ao que era investido há quatro anos.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o reajuste será aplicado na primeira parcela do cronograma de pagamentos.

"Estamos saindo de um orçamento de 2022 de R$ 3,6 bilhões em 2022 para o programa, para esse ano com orçamento de R$ 6,7 bilhões", destacou o ministro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Incentivo à agricultura familiar

Além do aporte financeiro, o governo oficializou o aumento da cota mínima para compras da agricultura familiar. Por lei, estados e municípios agora devem destinar obrigatoriamente 45% dos recursos do Pnae para a aquisição de produtos de pequenos produtores e cooperativas locais. Anteriormente, o percentual mínimo era de 30%.

A estimativa do MEC é que aproximadamente R$ 3 bilhões sejam injetados diretamente na economia rural por meio dessa medida.

O Pnae atende alunos de toda a educação básica — da educação infantil ao ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos (EJA) — matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias conveniadas com o poder público.

Relacionadas
Brasília - Estudantes do ensino profissionalizante que participarão do WorldSkills 2017 se preparam para a competição no Centro de Treinamento do Senai-DF (Marcelo Camargo/Agência Brasil).
Estados terão que abrir 600 mil vagas para abater dívida com União
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Prouni 2026: pré-selecionados devem comprovar informações até sexta
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Programa leva professores de escolas públicas a intercâmbio no Panamá
Edição:
Aline Leal
Merenda Escolar PNAE MEC Camilo Santana
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Heraskevych mostra capacete com imagens de vítimas da guerra na Ucrânia 9/2/2026 REUTERS/Cristiano Corvino
Esportes COI proíbe ucraniano de usar capacete com fotos de mortos na guerra
ter, 10/02/2026 - 18:37
Operação da Fábrica de Blocos na Mina do Pico, produzidos a partir de rejeitos da mineração, no Complexo Vargem Grande da Vale, em Minas Gerais.
Economia Ipea diz que mercado de trabalho pode absorver escala de trabalho 6x1
ter, 10/02/2026 - 18:23
Mauá (SP), 10/02/2026 - Divulgação do jornalista Datena Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral TV Brasil e Rádio Nacional estreiam programas de Datena
ter, 10/02/2026 - 18:10
Macapá (AP), 22/07/2025 - Carros apreendidos pela Polícia Federal e CGU durante Operação Route 156, para combater fraudes em licitações do DNIT/AP. Foto: PF/Divulgação
Geral Polícia Federal apreendeu R$ 9,5 bilhões do crime organizado em 2025
ter, 10/02/2026 - 18:06
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STM dá dez dias para Bolsonaro entregar defesa contra perda de patente
ter, 10/02/2026 - 17:51
04/02/2026 - Brasília - O presidente do STF, Edson Fachin durante cerimônia de assinatura do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Fachin diz que CNJ vai priorizar combate à violência contra a mulher
ter, 10/02/2026 - 17:40
Ver mais seta para baixo