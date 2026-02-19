logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Fies 2026: pré-seleção da chamada única será divulgada nesta quinta

Consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 11:35
Brasília
Fundo de Financiamento Estudantil,Fies
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulga, nesta quinta-feira (19), o resultado da pré-seleção na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no primeiro semestre de 2026. A consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Fies.

O programa federal, gerido pelo MEC, concede financiamento a estudantes de baixa renda em cursos de graduação, nas instituições privadas de ensino superior privadas.

Pré-seleção

O candidato é pré-selecionado em apenas uma das opções realizadas na inscrição de curso/turno/local de oferta de vaga pela da instituição privada.

A classificação no processo seletivo do Fies 2026 foi realizada de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga.

Complementação da inscrição

Os estudantes pré-selecionados devem acessar o site do FiesSeleção com a senha da plataforma Gov.br para complementar a inscrição, a partir desta sexta-feira (20) até as 23h59 de 24 de fevereiro, no horário de Brasília.

No período da complementação da inscrição, o pré-selecionado à vaga do Fies Social poderá solicitar a contratação de financiamento integral, com a cobertura de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela faculdade privada.

Fies Social

O Fies Social conta com a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50, em 2026) e com inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Caso a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição privada de ensino superior identifique divergência na renda familiar declarada no momento de inscrição, poderá ser exigida a apresentação de documentação complementar para comprovação.

Vagas

Neste primeiro semestre, o Fies oferta 67.301 vagas em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários privados, para 19.834 cursos e turnos.

Em 2026, o total de vagas do Fies a serem ofertadas é 112.168. As demais vagas e aquelas eventualmente não ocupadas nesta edição serão ofertadas na edição do segundo semestre.

Do total, são reservadas vagas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, em proporção à população desses grupos em cada estado, conforme censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Lista de espera

Conforme o edital do Fies, os estudantes que não forem pré-selecionados na chamada única estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação.

Quem estiver na lista de espera do Fies deverá acompanhar o resultado de eventual pré-seleção no site do FiesSeleção.

A pré-seleção da lista de espera ocorrerá de 26 de fevereiro a 10 de abril.

Fies

Anualmente, o Fies tem dois processos seletivos regulares, um por semestre letivo. E também processos seletivos para vagas remanescentes, que ocorrem após os processos regulares, com o objetivo de preencher vagas eventualmente não ocupadas.

Outras informações podem ser acessadas no site do MEC .

Relacionadas
Fundo de Financiamento Estudantil,Fies
Fies 2026 abre inscrições para processo seletivo do 1º semestre
Edição:
Aécio Amado
Fies primeiro semestre pre-seleção MEC Fies 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 18/02/2026 - Profisionais da Aeronáutica. Foto: FAB/Divulgação
Geral Governo autoriza 487 contratações temporárias para Aeronáutica
qui, 19/02/2026 - 13:10
Pernambuco- 19/06/2025- Estradas da Região Nordeste têm movimentação intensa no feriadão. Foto PRF
Geral Carnaval registrou 130 mortos e 1,48 mil feridos nas rodovias federais
qui, 19/02/2026 - 13:05
Surucucu (RR), 09/02/2023 - Mulheres e crianças yanomami em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Governo intensifica ações de combate a coqueluche na TI Yanomami
qui, 19/02/2026 - 12:59
Sessão plenária do STF. 29/02/2024 - Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Justiça Dino proíbe novas leis que garantam "penduricalhos" acima do teto
qui, 19/02/2026 - 12:44
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Justiça CPMI do INSS antecipa depoimento de Daniel Vorcaro para segunda
qui, 19/02/2026 - 12:22
Agentes do ICE durante operação em Minnesota 18/1/2026 REUTERS/Leah Millis
Internacional Governo Trump amplia autoridade do ICE para deter refugiados
qui, 19/02/2026 - 12:08
Ver mais seta para baixo